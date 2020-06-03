GTB dijital söyleşilerinde TÜRİB konuşuldu - Son Dakika

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 'Tarım Masası Dijital Söyleşileri' programının yayın konukları, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali ve TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak oldu.



GTB'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan söyleşide, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve Ürün İhtisas Borsasının işleyişi ve tarım sektörüne katkıları hakkında bilgiler verildi.



GTB Basın Sorumlusu Savaş Oğuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Türkiye tarımında yeni bir dönemi başlatan TÜRİB'in işleyişi hakkında izleyicilere bilgiler aktarıldı.



Tarlada yetiştirilen ürünün lisanslı depoya intikal edip, TÜRİB'de işlem görmesine kadar geçen süreçteki tüm işlemlerin ayrıntılarıyla ele alındığı programda, TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, TÜRİB'in faaliyetleri ile önümüzdeki dönem yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. TÜRİB'in başlıca amacı ve faaliyet konusunun, lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak olduğunu kaydeden Kırali, konuşmasında TÜRİB'in ortaklık yapısı ile ilgilide bilgiler verdi.



TÜRİB'in 2019 yılının temmuz ayından itibaren işlemlere başladığına işaret eden Kırali, 10 aylık süreç içerisinde geçen yılın aynı dönemine oranla işlem hacminde yüzde 90'a varan bir artışa ulaştıklarını ifade etti.



ELÜS'ün sağladığı avantajlara da değinen Kırali, "'ELÜS'ün en önemli avantajını lisanslı depoculuk sitemine sağladığı destek olarak değerlendirebiliriz. Buradaki malların alım satımını kolaylaştırması, lisanslı depoculuğu desteklemesi nedeniyle aslında Türkiye'nin gıda güvenliği politikasına da katkı sağlamakta. Lisanslı depolara giren çıkan ürünler belli, koruma şartları belli. Bu nedenle ELÜS, lisanslı depoya malını koyan üreticinin de ondan malını alıp üretim aşamasına kadar orada tutan sanayicinin de gönül rahatlığıyla ürünlerini emanet edebildiği bir sistemin parçasını oluşturmakta" dedi.



Lisanslı depo ve ELÜS sistemiyle yapılan ticarete devletinde ciddi desteklerinin bulunduğunu kaydeden Kırali, bu destekler arasında nakliye, analiz ve depo kira destekleri ile vergi istisnaları ve kredi desteklerinin bulunduğunu söyledi.



ELÜS piyasasında, Ticaret Bakanlığı tarafından lisanslı depo kurulmasına izin verilen tüm ürünlerin işlem görebildiğine dikkat çeken Kırali, işlem hacimlerine göre bu ürünlerin başında buğday, mısır, arpa ve fındığın geldiğini, bunların yanı sıra ayçiçeği tohumu, çavdar, çeltik, fasulye, mercimek, nohut, pamuk, zeytin gibi ürünler ile bu sene Antepfıstığı lisanslı Deponun faaliyete girmesiyle birlikte antepfıstığının da bu ürün gruplarına dahil olacağını sözlerine ekledi.



TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak ise programda TÜRİB'in 10 aylık işlem hacmi hakkında bilgiler verdi.



TÜRİB'in faaliyete geçtiği 26 Temmuz 2019'da buğday hasadının bitmek üzere olduğunu anımsatan Küçükçolak, "Bu nedenle özellikle buğdayda çok az bir ürün toplam işlem hacmimize yansıdı. Genel olarak geçmiş yıllara bakacak olursak bizden önceki 2017'de toplam işlem hacmi 1.2 milyar TL iken, 2018'de bu işlem hacmi 2.8 milyar TL'ye çıkmış. 2019'da bizim de dahil olduğumuz sezonda 6,5 milyar TL'lik bir hacim gerçekleşti. Bunun yaklaşık 3 milyarlık kısmı bizdeydi diğer kalan yarısı ise yetkili 7 borsanın platformunda gerçekleşti. Bu sene 12 milyar TL'nin üzerinde bir işlem hacminin gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Programın son bölümümde ise TÜRİB'le ilgili izleyicilerden gelen sorulara yanıt verildi. - GAZİANTEP