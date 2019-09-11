Son Dakika Haberleri: GTB, GastroAntep'te coğrafi işaretli ürünlerle yer alacak
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GTB, GastroAntep'te coğrafi işaretli ürünlerle yer alacak

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz gastronomi değerleriyle güçlü bir turistik destinasyona sahip olduğunu ifade etti.

GTB, GastroAntep'te coğrafi işaretli ürünlerle yer alacak, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz gastronomi değerleriyle güçlü bir turistik destinasyona sahip olduğunu ifade etti.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) öncülüğünde, 12-15 Eylül tarihleri arasında Festival Park'ta düzenlenecek "Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali"nin kentin gastronomi turizmi alanında markalaşmasına katkı sunacağını belirtti.

Şehirlerin kültürleri, yöresel ürünleri ve sahip oldukları markalarıyla ön plana çıktıklarını aktaran Akıncı, "Bu bağlamda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, mutfak kültürümüzün yanı sıra şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda tanıtımının yapılması açısından da özel bir misyon üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Akıncı, GTB'nin Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde stant açarak, Gaziantep'in yöresel lezzetlerini ve coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerini sergileyeceğini belirterek, GTB'nin de destekçi kurumlar arasında yer aldığı bu büyük lezzet buluşmasına tüm yerli ve yabancı misafirleri beklediklerini kaydetti.

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:24 Kaynak: AA
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