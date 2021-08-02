GTB, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası aldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), uluslararası akreditasyon kuruluşu DAKKS tarafından gerçekleştirilen denetim sonrası, kurumsal bilgi güvenliği alanında global bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası aldı.

TOBB'un 5 yıldızlı A sınıfı akredite borsaları arasında yer alan Gaziantep Ticaret Borsası, üyelerine sunduğu hizmet kalitesini dünya çapında en popüler bilgi güvenliği standartlarından biri olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasıyla taçlandırdı. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, uluslararası akreditasyon kuruluşu DAKKS tarafından yapılan denetim sonucu, GTB'nin borsacılık hizmetlerine ilişkin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi DIN ISO/IEC 27001: 2013 sertifikası almaya hak kazandığını ifade etti.

Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak için bir süre önce çalışmalara başladıklarını anımsatan Akıncı, "Standardın gereklilikleri, kurulum süreci ve genel yapısına ilişkin gerekli eğitim ve adaptasyon süreçlerini tamamlamamızın ardından bağımsız bir değerlendirme kuruluşu tarafından denetime tabi tutulduk. Yapılan denetim sonucu borsamız standardın şartlarına uygun bir yönetim sistemi kurduğu ve bunu başarılı bir şekilde uyguladığı rapor edilerek ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı" dedi.

ISO 27001 belgesinin, kurum bilgilerinin güvenliklerinin sağlanmasına yönelik uluslararası alanda kabul görmüş sistematik bir uygulama olduğunu kaydeden Akıncı, "Bilgi günümüz dünyasında bir kurumun iş sürekliliğinin sağlanması açısından önemli faktör olarak ön plana çıkmakta. Dijitalleşen, sürekli değişim ve gelişim gösteren günümüz koşullarında bilgi güvenliğinin korunması global anlamda kabul görmüş bir yönetim sisteminin uygulanmasıyla daha sağlıklı bir şekilde sağlanabiliyor. Hizmet kalitemizi uluslararası alana taşıyan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurumsal yapımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Sertifikanın borsamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP