GTB, kurduğu GES ile hem enerji ihtiyacını karşılıyor hem gelir elde ediyor - Son Dakika
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GTB, kurduğu GES ile hem enerji ihtiyacını karşılıyor hem gelir elde ediyor

6 saat önce

Giresun Ticaret Borsası (GTB), fındık lisanslı deposunun çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile hem elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de ihtiyaç fazlası elektriği satarak gelir sağlıyor.

GTB, kurduğu GES ile hem enerji ihtiyacını karşılıyor hem gelir elde ediyor, System.String[]

Giresun Ticaret Borsası (GTB), fındık lisanslı deposunun çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile hem elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de ihtiyaç fazlası elektriği satarak gelir sağlıyor.

Borsa, TANAP'ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında sağladığı finansmanla fındık lisanslı deposunun çatısına geçen yıl GES kurdurdu.

Borsa yerleşkesinin elektrik ihtiyacının karşılandığı proje, 4 milyon liraya mal oldu.

GTB Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatı üzerine kurulan santralin Doğu Karadeniz'de bir ilk olduğunu söyledi.

Ciddi manada elektrik tüketimleri olduğunu belirten Bölük, "Enerji maliyetinin ortadan kaldırılması için bu proje hayata geçirildi. TANAP ile deponun çatısına güneş enerjisi santrali kurulması için ortak çalışmaya girdik. Aldığımız hibeyle proje tamamlandı ve santrali üretime aldık." dedi.

Bölük, santralin sorunsuz çalıştığını, aralık ve ocak aylarında yaklaşık 50 bin kilovatsaat elektrik üretimi yapıldığını ifade etti.

Kış nedeniyle üretim miktarının istenilen düzeyde olmadığını söyleyen Bölük, ilkbahar ve yaz dönemlerinde günlük 2 bin-2 bin 500 kilovatsaat elektrik enerjisi elde etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bölük, aralık ve ocak aylarında üretilen elektriğin kendi ihtiyaçları dışında kalan kısmının devlete satıldığını ve karşılığında 18 bin lira gelir elde ettiklerini dile getirdi.

Yıllık ortalama 450 bin lira elektrik giderleri olduğuna işaret eden Bölük, "Santral sayesinde enerji maliyetimizi sıfırladık. İhtiyacımız dışında kalan fazla elektriği de devlete satıyoruz. Buradan da 500 bin lira ekonomik kazanç sağlamayı bekliyoruz. Borsa olarak hayata geçirdiğimiz santral projemiz sayesinde 2020 yılında yaklaşık bir milyon lira gelir elde etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Bölük, projenin bölge için örnek teşkil edeceğine inandıklarını belirterek, sistemi bölgedeki sanayi kuruluşları ile devlet kurumlarının da değerlendirmesi ve uygulamaya alması gerektiğini ifade etti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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