GTB Nisan ayı meclis toplantısı video konferans sistemiyle gerçekleştirildi - Son Dakika

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.



KOVİD-19'un reel sektöre etkileri ve bu süreçte uygulamaya konulan ekonomik tedbirlerin sürece katkılarının değerlendirildiği meclis toplantısının sonunda Ekonomi Uzmanı Fatih Keresteci tarafından 'Korona Virüsün Dünya ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri' hakkında sunum yapıldı.



Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, zorunlu nedenlerden dolayı borsa tarihinde bir ilki gerçekleştirerek meclis toplantısını dijital ortamda gerçekleştirdiklerini ifade etti. Şartların bunu gerektirdiğini ve içinde bulunulan durumun teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanmayı elzem hale getirdiğini kaydeden Tiryakioğlu, "Sağlık gibi çok önemli bir nedenden dolayı bir süre tüm toplantılarımızı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere önceden öngörülemeyen ve tüm dünyayı etkisini altına alan Kovid-19 olumsuz etkilerini çeşitli alanlarda göstermekte. Dünya genelinde ekonomi ve sağlık açısından neler getirip, neler götüreceğini şu an için telaffuz etmek çok zor ama alınan tedbir kararlarının uygulanması bu süreçte önemli bir etken oluşturacak" dedi.



Salgınla ilgili Türkiye'de hayatın her alanında gerekli görülen tüm tedbirleri alındığını ve kararlılıkla uygulandığını belirten Tiryakioğlu, "Temennimiz bu süreci olabilecek en kısa sürede ve en az hasarla geride bırakmak. Ülkemizin bu süreçten güçlü bir şekilde çıkarak istikrarlı bir şekilde yoluna devam edeceğine inancımız tamdır. Zor bir dönemeçten geçiyoruz, bu süreçte millet olarak üzerimize düşen en büyük görev her zamankinden çok daha fazla yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermek. Bu bağlamda iş dünyası olarak çalışanlarımızın yanında olup, üretimimizi ve istihdamımızı koruyarak, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gereken desteği sağlamamız gerekiyor. Biliyoruz ki her gecenin sonu mutlaka aydınlıktır ve inşallah en yakın zamanda bu günleri de geride bırakıp, geleceğe hep birlikte daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kovid-19'un küresel ekonomiler için bir milat olacağını ve yeni dünya düzeninin 'Korona Öncesi ve Sonrası' şeklinde oluşacağına işaret eden Tiryakioğlu, yeni süreçte güçlü şekilde yer almak için iş dünyasının teknoloji odaklı dönüşüm ve değişime mutlaka kendini entegre etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da konuşmasında Kovid-19'un ekonomi üzerindeki etkilerine değinerek, üyelerinin sorun ve taleplerine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 12 farklı meslek grubunda yer alan üyelerinden gelen birçok talebi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığıyla ilgili bakanlıklara ileterek çözüme kavuşturulması noktasında katkı sağladıklarını kaydeden Akıncı, şu ana kadar reel sektörün istihdam, ulaşım, kefalet, mali yükler, kredi, vergi ve tarım gibi birçok alanda dile getirdikleri taleplerinin çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Meclis toplantısının sonunda ise DNG Danışmanlık Kurucusu ve Ekonomi Uzmanı Fatih Keresteci, GTB Meclis üyelerine Kovid-19'un dünya üzerindeki finansal ve sosyal etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Korona krizinden bazı sektörlerin olumsuz etkilendiğini bazı sektörlerin ise ön plana çıktığını kaydeden Keresteci, "Dünyanın övünülen teknolojileri bir virüse mağlup olunca geleceğin sektörü doğal olarak biyoteknoloji olmuş oldu. Biyoteknoloji sadece ilaç üretimine odaklanmayıp tarım, çevre, temizlik ve sanayide karşılık bulacak. Moleküler biyoloji, bio mühendislik gibi kavramlar da hayatımızda zaman içerisinde yer edinecek. Sadece ilaç ve aşılar değil önleyici tüm mekanizmalar önem kazanacak. Yenilikler deneyimlenene kadar dirençle karşılaşır. Deneyimlendikten sonra ise önü açılır. Karantinalar, e-ticarete yatkın olan genç neslin yanına diğer nüfus gruplarını da dahil etti. Bu eğilim artarak sürebilir ki kargo, lojistik gibi sektörleri, e-ticarete yoğunlaşmış platformları ve bu döngüye özgü finansman şirketlerini de destekler. Bunun yanı sıra yeni dünya düzeninde az ve öz kavramının ön plana çıkacağını düşündüğümüzden gıdada bazı üreticiler aleyhine bir durum dahi oluşabilir. Ancak nicelik yerine nitelik, damak tadı yerine sağlıklı beslenme kavramları ön plana çıkacağından bu amaca hizmet eden sektörler avantaj sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



Kovid-19 bittiğinde dünyanın değişmiş olacağına dikkat çeken Keresteci, bu değişikliğin radikal olmasa da önemli bir boyutta olacağını, ekonomik ve kültürel anlamda yeni dünya düzeni kurulurken firmaların bu duruma uyum sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP