Gtb ve Cahide Derneği'nden Sokak Hayvanlarına Yardım

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) iş birliğiyle, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardım malzemelerinin ilk kısmı barınaklara teslim edildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) iş birliğiyle, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardım malzemelerinin ilk kısmı barınaklara teslim edildi.



GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sokak hayvanlarının korunması ve bu konuda toplumda sosyal sorumluluk bilincinin arttırılması amacıyla geçen ay başlatılan "Üşüyen Yüreklere Hep Birlikte El Uzatalım" yardım kampanyası hayvanseverlerin ilgisini gördü.



Bağışlanan çeşitli yardım malzemeleri, plastik palet ve mamalar, derneğin Gaziantep-Yavuzeli kara yolu üzerinde bulunan Karakız Hayvan Barınağı'na teslim edildi.



Dernek yöneticilerinin de hazır bulunduğu teslimatta, kampanya hakkında değerlendirmelerde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, "Bugün bir kez daha görüyoruz ki, burada gönüllü olarak faaliyetlerde bulunan dernek yöneticilerimiz ve değerli üyeleri, gerçekten çok hayırlı ve yararlı bir işe imza atıyorlar." ifadesini kullandı.



Alagöz, GTB'nin asli görevlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de imkanları ölçüsünde katkı sunmaya çalıştığını vurguladı.



CAHİDE yöneticileri ise GTB'ye duyarlılığı için teşekkür ederek, Karakız Barınağı'nda sokak hayvanlarının korunması, aşılanması ve beslenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

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