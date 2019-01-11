Son Dakika Haberleri: Gtb Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı,

Gtb Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı,

2 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 13 bankanın katılımı ile uygulamaya konulan KOBİ Değer Kredisi destek paketinin, KOBİ'lerin finansmana kolay ulaşımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Gtb Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı,, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 13 bankanın katılımı ile uygulamaya konulan KOBİ Değer Kredisi destek paketinin, KOBİ'lerin finansmana kolay ulaşımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, KOBİ Değer Kredisi destek paketi hakkında değerlendirmelerde bulunan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, KOBİ'lerin krediye daha kolay ulaşımına katkı sağlayacak olan yeni destek paketinin ekonomik aktiviteleri canlandıracağını söyledi.

KOBİ'lerin yalnızca ekonomik gelişimin değil, sosyal denge ve istikrarında en önemli aktörlerinin başında geldiğini aktaran Akıncı, "Ülkemizde işletmelerin yüzde 90'lık bir bölümü KOBİ'lerden oluşmakta. KOBİ'ler aynı zamanda toplam istihdamın ve üretiminde yarısından fazlasını tek başına karşılamakta. Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomideki can damarlarını oluşturan KOBİ'lere sağlanan her türlü destek akabinde üretim, istihdam ve ihracat olarak mutlaka geri dönüş yapacaktır. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından yeni ekonomi yılının hemen başında açıklanan, ihracat ve imalat sektörlerine 1 milyon TL diğer sektörlere ise 500 bin TL'ye kadar toplam 20 milyar TL destek sağlayan destek paketini son derece olumlu buluyor, destek kredisinin üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Paketin hazırlanmasın da emeği geçenlere ve sayın bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Mehmet Akıncı, Gaziantep Ticaret Borsası, Güncel
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