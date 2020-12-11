GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Açıklaması - Son Dakika

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Açıklaması

11.12.2020 11:14
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Açıklaması, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'te Antep Fıstığından sonra en fazla üretimi yapılan zeytinin, markalaşma ve pazarlama gibi üretim sonrası safhalarda iyi değerlendirilmesinin ürüne iç ve dış pazarlarda katma değer sağlayacağını söyledi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'te Antep Fıstığından sonra en fazla üretimi yapılan zeytinin, markalaşma ve pazarlama gibi üretim sonrası safhalarda iyi değerlendirilmesinin ürüne iç ve dış pazarlarda katma değer sağlayacağını söyledi.

Gaziantep'te bu yıl toplam zeytin rekoltesinin, Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti'nin raporuna göre geçen yıla oranla daha yüksek tahmin edildiğini kaydeden GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı, "Zeytin, şehrimizin Antep fıstığından sonra üretim alanlarında en fazla tercih edilen ikinci tarımsal ürünü. Yıllara göre ağaç varlığındaki artış, şehrimizde zeytin üretim alanlarının geliştiğini göstermekte. Bu kapsamda zeytinin tıpkı Antep fıstığı gibi şehrimizin tarımsal alanda bir marka değeri olabilmesi için üreticilerimize ve işletmecilerimize önemli görevler düşmekte" dedi.

Zeytinin katma değeri yüksek, özellikle dünya pazarlarında çok fazla talep gören ve arz fazlası olmayan bir ürün olduğuna işaret eden Akıncı, bu nedenle ürünün hasat edilip, işlenmesi ve pazarlanmasına kadar geçen tüm süreçlerin titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gaziantep'te elde edilen zeytinyağının saflık, berraklık ve tadım konusunda çok özel bir ürün olarak öne çıktığını vurgulayan Akıncı, "Zeytin, bölge üreticimiz için önemli bir tarımsal gelir kaynağı oluşturmakta. Üretim alanı açısından Gaziantep önemli bir potansiyele ev sahipliği yapmakta. Her yıl üzerine koyarak kendini daha da geliştiren bu potansiyeli en doğru şekilde yönlendirmemiz gerekmekte. Zeytin ve zeytinyağını sadece üretmek değil aynı zamanda ticari olarak en iyi şekilde değerlendirmemiz de gerekiyor. Bunun için yüksek verim ve kaliteli üretim hedeflerimizin yanına, mutlaka AR-GE çalışmaları ışığında markalaşma ve pazarlama hedeflerimizi de koymamız lazım. Bu hedefler sektörün geleceğinde belirleyici unsur olarak üreticimize katma değer sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) koordinatörlüğünde oluşturulan, Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti'nin 2020/2021 sezonu tahmin raporunu da değerlendiren Akıncı, "Zeytin üretiminin yapıldığı bölge ve illere göre hazırlanan tahmin raporu doğrultusunda bu sene ülkemizde toplam zeytin rekoltesinin 1 milyon 316 bin 850 ton olarak gerçekleşmesi beklenmekte. Toplam zeytinyağı üretiminin ise 172 bin 813 ton olması hesaplanmakta. Geçen yıla oranla ülke genelinde zeytin rekoltesinde bir düşüş beklenmekte. Gaziantep özelinde ise UZZK tahmin raporuna göre toplam zeytin rekoltesinin bu sene 54 bin 632 ton seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülmekte. Bu yılki rekoltenin yaklaşık 2 bin 732 tonunun sofralığa, 51 bin 900 tonunun ise yağlığa ayrılarak, bundan ortalama 11 bin 533 ton zeytinyağı elde edilmesi tahmin edilmekte. Hasat mevsimi devam eden zeytinde tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Açıklaması
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Açıklaması

Gaziantep Ticaret Borsası, Yönetim Kurulu, Mehmet Akıncı, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi         
10:28
İsrail'de mahsur kalan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz: Bize eziyet etmek niyetindelerdi İsrail'de mahsur kalan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz: Bize eziyet etmek niyetindelerdi         
10:23
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu         
09:57
Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ailesi: Torunumuzun hayatı tehlikede Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ailesi: Torunumuzun hayatı tehlikede         
09:56
Koronavirüs ilacı Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor         
09:36
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 11:21:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei