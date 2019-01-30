Son Dakika Haberleri: Gtb Yönetiminden Tugay Komutanına Ziyaret

Gtb Yönetiminden Tugay Komutanına Ziyaret

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) yönetimi, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak'ı ziyaret etti.

Gtb Yönetiminden Tugay Komutanına Ziyaret, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) yönetimi, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak'ı ziyaret etti.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı üyeleri, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak'ı makamında ziyaret etti.

Tugay Komutanı Atak'a görevinde başarı dileyen GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ziyarette borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Tiryakioğlu, tescil hacmi bakımında Türkiye'nin en büyük borsaları yer alan GTB'nin bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak proje ve faaliyetler yürüttüğünü ifade etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da, Gaziantep'in ihracatta ve tarıma dayalı sanayide Türkiye'nin lokomotif şehirlerinin başında geldiğini ifade ederek, kentin tarımsal ürünlerin işlenmesi, iç ve dış pazarlara sevk edilmesi noktasında önemli bir üs merkezi olduğunu söyledi.

5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, GTB yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen ve Yönetim Kuru Üyesi Fatih Çakır'da hazır bulundular. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

Mehmet Akıncı, Gaziantep Ticaret Borsası, Güncel
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