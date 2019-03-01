Son Dakika Haberleri: Gtbbazaar Hizmet Ağını Genişletiyor

Gtbbazaar Hizmet Ağını Genişletiyor

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, gıda ve tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda dijital ortamda pazarlanması ve tanıtılmasına olanak sağlayan GTBBAZAAR e-ticaret uygulamasının 2018 yılı içerisinde 250 üye firmaya hizmet verdiğini bildirdi.

Gtbbazaar Hizmet Ağını Genişletiyor, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, gıda ve tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda dijital ortamda pazarlanması ve tanıtılmasına olanak sağlayan GTBBAZAAR e-ticaret uygulamasının 2018 yılı içerisinde 250 üye firmaya hizmet verdiğini bildirdi.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, GTBBAZAAR e-ticaret portalı üzerinde üyelerinin sanal mağazalar açarak, 18 ana kategoride, 224 ürün için satış ilanına çıktığını belirterek, uygulamanın küresel pazarlarda daha geniş kitlelere ulaşması içinde 5 ülkeden 7 sanayi ve ticaret odasıyla, Avrupa'dan çeşitli iş adamları dernekleriyle iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Borsa üyelerine elektronik ortamda ürünlerini tanıtma, sanal mağaza açma ve ticaret yapma olanağı sağlayan portala, Kuveyt, Irak, Yunanistan, Etiyopya, Kazakistan gibi ülkelerden sanayi ve ticaret odalarının yanı sıra Avrupa'dan çeşitli iş adamları derneğinin de destek verdiğini kaydeden Akıncı, son olarak İzmir Ticaret Borsasının e-pazaryeri uygulaması "E-Commodity Bazaar" ile de ortak faaliyetler yürütmek için iş birliği protokolü imzaladıklarını aktardı.

Akıncı, e-ticaretin dijitalleşen dünyada uluslararası ekonomiler için itici bir güç haline dönüştüğüne işaret ederek, amaçlarının üyelerinin e-ticaret yoluyla global pazarlara daha kolay erişim sağlayarak, marka bilinirliklerinin ve dış ticaretlerinin arttırılmasına katkı sunmak olduğunu belirtti.

Mehmet Akıncı, Türkçe, İngilizce ve Arapça hizmet veren GTBBAZAAR'ı 2018 yılı itibarıyla kendi üyelerinin yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren diğer oda ve borsaların üyelerinin de hizmetine açtıklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:33 Kaynak: AA

Mehmet Akıncı, Gaziantep Ticaret Borsası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı

Genç Kadın, Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü Son dakika! Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:28:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gtbbazaar Hizmet Ağını Genişletiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]