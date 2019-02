Gto Başkanı Tuncay Yıldırım

Halk Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Yarız ve beraberlerindeki banka yetkilileriyle birlikte Gaziantep Ticaret Odasına ziyaret gerçekleştirdi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Gaziantep'in her krizden güçlenerek çıkmayı başarabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu şehrin İstanbul'dan sonra ikinci finans merkezi ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.



Gaziantep'in her krizinden güçlenerek çıktığını belirten Yıldırım,"Gaziantep her krizden güçlenerek çıkmayı başarmış bir şehir. Gaziantepliler ne olursa olsun borcunu öder, yatırımına da devam eder. Bu karakterimiz geçmişimizden, mücadeleci ruhumuzdan gelir. Gaziantepliler ilmek ilmek dokuyarak bugünlere geldi. Gaziantep Türkiye'nin 6. Büyük ihracat kenti değildir. Bana göre Gaziantep ikincidir. TÜPRAŞ'ı çıkartın Kocaeli'nden, otomotivi çıkartın Bursa'dan, savunma sanayini çıkartın Ankara'dan o şekilde sıralama yapın. Gaziantep dededen toruna üretenlerin şehridir. Bu sebeple her zaman söylüyorum biz babamızın okumuş evladıyız. Sırtımız hep sıvazlandı, siz yaparsınız denildi. Artık öyle değil. Biz desteklenmek ve ayrıcalık istiyoruz" dedi.



Gaziantep'in ikinci bir finans merkezi ilan edilebileceğine dikkat çeken Yıldırım, "Resmi olarak dünyada yer alan 195 ülkenin 180'ine ürün satıyor, topraklarına ayak basıyoruz. Yanı başımızda savaş varken 180 fabrika kurmuşuz. Bütün krizleri fırsata dönüştürmeyi bilmişiz. Biz bunları yaparken destek görmeden yaptık. Bu şehre kim destek verdiyse, yatırım yaptıysa fazlasıyla karşılığını almıştır. Gaziantep başak gibidir. Bir tohum ekersiniz yüzlercesini size geri verir. Gaziantep'in bu potansiyeli göz önünde bulundurulmalı ve finans merkezi ilan edilerek yatırım yapılmalı" ifadelerini kullandı.



Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Osman Arslan, "Gaziantep yatırımcılara olduğu gibi, bankalara da her zaman kazandırmıştır. Bankamız için de Gaziantep'in yeri ayrıdır. Bunu sizlere göstermek için heyetimizle beraber çalışmaları yerinde incelemek için buraya geldik. 2019 yılında sizlere daha fazla destek sağlayacağız. Yaşadığınız her sorunun takipçisi olacağız. Yeter ki eksiklerinizi, sorunlarınızı bize iletin" diye konuştu.



Arslan ayrıca, üreticileri desteklemek için tüm kaynakların seferber edildiğini belirterek, desteklerin arttırılacağını söyleyerek, Suriye'nin inşasında etkin bir rol oynayacak Gaziantep'e destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.



GTO'da gerçekleştirilen toplantıya GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur'un yanı sıra GTO Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Dal, Mithat Tümer, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu üyeleri Yılmaz Duman, Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Kerim Akdoğan ve Mehmet Kavsara da katıldı. - GAZİANTEP

