GTO Başkanı Tuncay Yıldırım Açıklaması

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Pandemi döneminde stratejik önemini çok net anladığımız sağlık sektörünün önemli bir nakit akışı problemi yaşadığını söyledi. Yıldırım, ilaç ve tıbbi cihaz firmalarının tahsilat probleminin çözülmesi için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ilaç ve tıbbi cihaz firmalarının yaşadığı tahsilat sorununa dikkat çekerek, yetkililere çözüm için çağrıda bulundu.

"Ticarette en önemli problem; nakit akışının bozulmasıdır" diyen Başkan Yıldırım, "Nakit akışı probleminin en temel nedeni tahsilatların zamanında yapılamamasıdır. Pandemi döneminde stratejik önemini çok net anladığımız sağlık sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden aldığımız geri dönüşler gösteriyor ki, sektörün ciddi bir nakit akış problemi bulunmakta. İlaç ve tıbbi cihaz firmaları ne yazık ki kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsilinde büyük problem yaşamaktalar. Yaşanan sıkıntının pandemi sürecine mahsus olmadığını, daha önce de aynı sorunları yaşadıklarını ancak pandemi ile birlikte sorunun derinleştiğini belirten sektör temsilcileri ödeme sürelerinin kamu hastanelerinde 14, üniversite hastanelerinde ise 36 aya yaklaştığını belirtiyor" dedi.

"Sektör enerjisini gelişim için kullanmalı"

"Sektörün kendisini geliştirerek yerli ve milli üretim noktasında pandemiyi bir fırsata çevirebilecek iken, enerjilerini tahsilat problemleri ile mücadeleye harcamamaları gerektiğini düşünüyoruz" diyen Yıldırım, sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması için ilaç ve tıbbi cihaz firmalarının kamu ve üniversite hastanelerinden tahsilat probleminin ivedilikle çözülmesi için yetkilerden destek beklediklerini açıkladı. - GAZİANTEP