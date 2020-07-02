GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım: "Kaybettiğimiz ayları telafi edeceğiz"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, kentin ihracatının haziranda artış gösterdiğini belirterek, "Kaybettiğimiz ayları telafi edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, normalleşmenin ihracata olumlu yansıdığını, rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

Salgın sebebiyle tüm dünyada sancılı bir süreç yaşandığını ve Gaziantep ekonomisinin de bu salgından ciddi anlamda etkilendiğine dikkati çeken Yıldırım, haziran ayı ihracat rakamlarıyla adeta bir sıçrama gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Gaziantep'te çarkların hızla dönmeye başladığını dile getiren Yıldırım, "Bizim haziran ayındaki artışımız yaklaşık yüzde 52. Bu rakamlar çok önemli. Tüm kalbimle inanıyorum ki salgını tamamen bertaraf ederek, kesin bir kontrolü sağlayarak büyük bir sıçrama elde edeceğiz. Kaybettiğimiz ayları telafi edeceğiz."

Ayrıca Yıldırım, pandemi sonrası yeni pazarlar, yeni fırsatlar için çalıştıklarını ifade etti.