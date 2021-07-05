KOSGEB hızlı destek kredisinin kapsamı genişletilmeli

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, KOSGEB tarafından imalatçı sektörlere verilen KOSGEB Hızlı Destek Kredisi'nin pandemiden etkilenen tüm sektörlere verilmesi gerektiğini söyledi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, ikinci başvuru dönemi 9 Temmuz'da son bulacak olan KOSGEB'in pandemiden etkilenen imalat ve imalat sektörünü tamamlayıcı sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak başlattığı Hızlı Destek Kredisi'nin ekonomik aktivenin devamlılığı için oldukça önemli olduğunu ancak kredinin imalat sektörü ile sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

"Destekten sınırlı sayıda işletmenin yararlanması ekonomik aktiviteyi de sınırlar"

Bu destekten sınırlı sayıda işletmenin yararlanıyor olmasının ekonomik aktiviteyi de sınırlandıracağını ifade eden Yıldırım, söz konusu KOSGEB kredisinin NACE kodlarına bakılmaksızın pandemiden etkilenen ve ciro kaybı yaşayan tüm mikro ve küçük ölçekli işletmelerin kullanımına açılması gerektiğini belirtti. Yıldırım, "Finansmana erişimde zorlanan ve de olumsuzluklardan hızlı etkilenen mikro ve küçük işletmelerimiz pandemi sürecinden de en fazla yara alan grup oldu. KOSGEB'in sunduğu faizsiz destek kredisi de bu anlamda çok önemli. Ancak programdan Covid-19 salgınından etkilenen imalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelerin faydalanıyor olması kabul edilemez. NACE koduna bakılmaksızın pandemiden etkilenen ve ciro kaybı yaşayan tüm işletmelerin "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" kapsamında değerlendirilmesi gerekir" diye konuştu.

Tuncay Yıldırım, yetkililerden kapsamın genişletilerek başvuru süresinin uzatılması için destek istedi. - GAZİANTEP