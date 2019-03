Gto Başkanı Yıldırım'dan İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yılın ikinci ayında da Gaziantepli ihracatçıların geleceğimiz açısından umut vadeden bir performans sergilediğini belirtti.

2019 yılına umut vadeden ihracat rakamları ile başlayan Gaziantep, Şubat ayını da yükselişle tamamlayarak, yüzde 9,1 artışla 593 milyon 617 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Yıldırım, küresel anlamda ekonomik daralmanın yaşandığını fakat buna rağmen Gaziantep'in yükselişini sürdürdüğünü anlatarak, "Her zaman mücadeleci yapımızla övünüyoruz, gururlanıyoruz. Bu övüncün, gururun kaynağı da bu rakamlardır. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artışla 593 milyon 617 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk iki ayında ise yüzde 10,6 artışa imza attık. Bizler ihracat rakamlarımızdaki bu artışları gördükçe büyük mutluluk yaşıyoruz. Bu seviyelere ulaşmamıza vesile olan ihracatçılarımızın azimli çalışmalarına da birebir şahit oluyoruz. Bu rakamlar kolay elde edilmiyor. Yeni ihracat pazarları kolay bulunmuyor" dedi.



"Havayolu ulaşım ağımızın genişlemesi ihracatı da olumlu etkileyecektir"



Gaziantep'in yüz akı ihracatçılarının GTO olarak her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Yıldırım, "Bizim en büyük sorumluluğumuz ihracat yolundaki engelleri temizlemek, aşılabilir hale getirmek. Bunun için de her zaman yaptığımız gibi en üst düzeye kadar talepte bulunuyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz. İhracatçılarımız sorunlarla değil, yalnızca ihracatla uğraşmalı. Bizler de bunun için varız" ifadelerini kullandı.



"En büyük çabalarımızdan biri de Gaziantep'in havayolu ulaşımındaki engelleri kaldırmak" diyen Yıldırım bu alandaki olumlu gelişmelerin memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Son günlerde açıklanan, yurt içi ve yurtdışı Gaziantep çıkışlı yeni uçak seferlerinin gerek turizm gerekse mal ihracatı noktasında kent ve bölge ekonomisine olumlu yansımaları olacağını belirten Yıldırım, "Türk Hava Yolları önümüzdeki günlerde Gaziantep'ten Dusseldorf'a, Berlin'e, Viyana'ya, Kıbrıs ve Bursa'ya karşılıklı direkt uçuşlar başlatıyor. THY'nin "Gaziantep uçmak istiyor." çağrımıza kayıtsız kalmayıp, kentimizin ve üyelerimizin sesine kulak vererek attığı bu olumlu adım için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

