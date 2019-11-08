GTO başkanlarından 10 Kasım Mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.



Gaziantep Ticaret Odası ailesinin daima Atatürk'ün izinde olacağını ifade eden GTO Başkanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için vazgeçilemez bir değer olduğunu belirtti. Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 81. ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle andıklarını belirten GTO başkanları, "Bizler Atatürk'ün çizdiği yolda, gösterdiği hedeflere durmaksın ilerleyeceğiz. Ulusumuzun büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk umutların tükendiği, Türk milletinin esaret altına alındığı, çıkmaz ve karanlık bir yola girildiği anda bir güneş gibi parlayarak 'Bağımsızlık Destanı'mıza önderlik etmiştir. Askeri dehasının yanında 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdiği inkılaplar, sosyal ve ekonomik reformlarla seviye atlatmış ve parlak bir geleceği bizlere emanet etmiştir. Bizler de Ata'mızın emanetini daha yükseklere çıkarmaya, daha ileriye taşımaya mecburuz. Bu bilinç ve bu anlayışla ülkemize, milletimize hizmet ediyor, daha güçlü bir Türkiye için durmaksızın çalışıyoruz, çalışmak da zorundayız. Bu anlayışın en güzel örneği de Gazianteplilerdir. Tüm zorlu şartlara rağmen nereden geldiğini ve geçmişini çok iyi bilen Gaziantepli hemşehrilerimiz bir daha "O" günler yaşanmasın diye ihracat rekorları kırmakta, imkansız denilen işlerin üstesinden gelebilmektedir. Gaziantepliler Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine layıkıyla sahip çıkmaktadır. GTO ailesi olarak, aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP