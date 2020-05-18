GTO başkanlarından 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

GTO başkanlarından 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nın 101'inci yılı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GTO başkanlarından 19 Mayıs mesajı, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nın 101'inci yılı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.


GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım yayımladıkları mesajda, 19 Mayıs tarihinin bir milat olduğunu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla birlikte Kurtuluş kapısının aralandığını vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve üzerinde yaşadığımız eşsiz toprakları vatan kılan kahraman atalarımızı derin bir saygı ve rahmetle anan GTO başkanları, yayımladıkları ortak mesajda, "Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu Türk milletinin "Kurtuluş" miladı 19 Mayıs'tır Şüphesiz ki 19 Mayıs Kurtuluş'un en önemli anahtarıdır. Tüm Anadolu'da kara bulutların yükseldiği, esaret zincirlerinin kuvvetli bir şekilde hissedildiği anda, 'Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır. Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim' şiarına sahip büyük Türk kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk sahneye çıkmış ve güzel şehrimiz Samsun'a ayak basarak, esaret zincirlerinin sonsuza dek kırılacağı destansı savaşımıza önder ve ışık olmuştur. 101 yıl önce Büyük Gazi'nin yaktığı hürriyet meşalesi tüm Anadolu'yu kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle topyekün bir mücadeleye sevk etmiş, tek yürek olan Türk milletinin sarsılmaz iradesi ve "Ya istiklal ya ölüm!" haykırışı neticesinde destansı zaferler ardı ardına gelmiştir. Nihayetinde 19 Mayıs'ta atılan bu kutlu adım, düşmanın denize döküldüğü, Türk milletinin tüm dünyaya bağımsızlığını ilan ettiği günlerle taçlanmıştır. 19 Mayıs: Kurtuluş'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin anahtarı ve miladıdır' ifadelerine yer verdi.


"Tarihimize, geçmişimize borcumuz var"


GTO başkanları mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere, genç fikirlere ve çocuklara verdiği emsalsiz değer hakkında da ise, "Büyük Gazi, Türk milletinin geleceğini her zaman gençlikte ve Cumhuriyetin yılmaz bekçisi olacak çocuklarımızda görmüştür. Her fırsatta Türk gençliğine verdiği önemi dile getirmiş, dünyada ilk ve tek olarak 23 Nisan'ı çocuklara bayram hediye etmiştir. 19 Mayıs'ın 1938'de alınan kararla Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması da bu anlayışın ürünüdür" ifadelerini kullandı.


Son bölümünde Türkiye Cumhuriyeti'ni geçmişte olduğu gibi gelecekte de zayıf düşürmeye odaklanan güçlerin olacağını hatırlatılan mesajın son bölümünde ise, "Bizlerin odak noktası bizi zayıf düşürmeye çalışanlar değil bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımak olacaktır. Tarihimize, geçmişimize borcumuz var. Bu topraklarda huzurla yaşayabilmemiz için ödenen sonsuz bedeller var. Bu borcu ödemek için de gençlerimizin maharetli ellerine ihtiyacımız var. Gençlerimizden tek isteğimiz tarihi unutmamaları ve bu anlayışla ülkemizi geleceğe taşıyacak işlere imza atmalarıdır. 122 yıllık çınar Gaziantep Ticaret Odası olarak söz veriyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olacak, gençlerimize daha iyi imkanlar sağlamak adına ekonomik refaha ve daha ileri bir sosyal-kültürel hayata giden yolda fener olacağız" denildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 01:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GTO başkanlarından 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

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