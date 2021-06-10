Üye Girişi
GTO'da Macaristan pazarı konuşuldu - Son Dakika

GTO'da Macaristan pazarı konuşuldu

10.06.2021 17:10
GTO'da Macaristan pazarı konuşuldu, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GTO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi organizasyonunda "Macaristan-Gaziantep Arasında İş Birliği Fırsatları" konulu webinar gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GTO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi organizasyonunda "Macaristan-Gaziantep Arasında İş Birliği Fırsatları" konulu webinar gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Macaristan ile olan ticari ilişkileri, potansiyel sektörler ve yeni fırsatların irdelendiği webinarın konuşmacıları GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Macaristan Ankara Büyükelçisi ViktorMatis, DEİK Macaristan İş Konseyi Üyesi Fikret Nas, HEPA Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, Macaristan Ankara TicariAteşesiAronSipos ve Macar Eximbank Türkiye Temsilcisi Arda Tugay oldu.

GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner'in moderatörlüğünü üstlendiği, Macaristan'ın ekonomik durumu, ticari altyapısı, Avrupa ülkeleriyle olan ilişkileri ve sunduğu fırsatlara ilişkin sunumların gerçekleştirildiği webinarda konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Macaristan ve Türkiye arasında "iki ülke" ilişkisinden önce "iki halk" ilişkisi olduğunu vurgulayarak, "Macar ve Türk halkı birbirine derin ve güçlü bağlarla bağlıdır. Biz istiyoruz ki bu kadim dostluk ve kültürel yakınlığımızı her iki taraf için maddi kazanç da sağlayacak ilişkilerle pekiştirelim. Bu toplantıda bir araya geliş sebebimiz de bu" dedi.

2020 yılında Gaziantep-Macaristan ticaret hacminin 46 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Yıldırım, "Gaziantep'in ve Macaristan'ın potansiyeli değerlendirildiğinde bu rakam maalesef yetersiz kalıyor. Yaptığımız bu toplantı umut ediyorum ki her iki tarafın da kazançlı çıkacağı iş birlikleriyle sonuçlanacak, mevcut ticaret hacmimizi bir üst seviyeye çıkartacak. Ticari diplomasi sayesinde potansiyelimizi hareketlendireceğimizden şüphem yok. Gaziantep Ticaret Odası bu kentin ticari alandaki en büyük çatı kuruluşudur. Güçlü ilişkilerin temelinin de ticaretin kalbinin attığı bu Oda'da atılacağından eminim" ifadelerini kullandı.

"Macaristan, Türkiye'nin Avrupa'daki en yakın dostudur"

Webinarda yaptığı konuşmada Türkiye-Macaristan ilişkilerine değinen ve bu ilişkilerin ticari anlamda da önemli sonuçlar doğuracağını söyleyen Macaristan Ankara Büyükelçisi ViktorMatis, "Macaristan, Türkiye'nin Avrupa'daki en yakın dostudur. 2013 yılından beri stratejik iş birliği var ülkelerimiz arasında. Uluslararası camiada da birlikte hareket ediliyoruz. Bunlar oldukça önemli şeyler" İfadesine yer verdi.

Macaristan'ın Avrupa pazarı için bir üs niteliği taşıdığını belirten Büyükelçi Matis, Türk firmalarına pek çok fırsat sunduklarını ve Avrupa pazarına açılmak isteyen Gaziantepli firmalar için her kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı. - GAZİANTEP

GTO'da Macaristan pazarı konuşuldu
GTO'da Macaristan pazarı konuşuldu
GTO'da Macaristan pazarı konuşuldu

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTO'da Macaristan pazarı konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim 17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak 16:55 Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı 16:50 Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı
Evinde vahşice katledilen öğretim üyesi Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi 15:34 Evinde vahşice katledilen öğretim üyesi Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi Şehit özel harekat polisinin mevzide zeybek oynadığı anlara ait görüntüler yürek dağladı 15:21 Şehit özel harekat polisinin mevzide zeybek oynadığı anlara ait görüntüler yürek dağladı 15:19 "Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı 15:03 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti 14:00 Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti

Son Dakika Haberleri
17:09 AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
17:04 Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı
17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
16:54 Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak
16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu
16:49 Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı
16:15 Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti
15:42 Spor Bakanı Kasapoğlu'nun 'Hagi mi, Alex mi?' sorusuna Şenol Güneş sürpriz bir cevap verdi
15:39 Kısmi güneş tutulması başladı
Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı         
17:05
Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu         
16:59
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti         
16:16
Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı         
15:33
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz         
15:21
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var         
15:17
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü         
14:37
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Metropoll Araştırma'nın kararsız seçmenlere yönelik son anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın kararsız seçmenlere yönelik son anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı         
13:10
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 17:14:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GTO'da Macaristan pazarı konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement