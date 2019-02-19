Gto'da Meslek Komiteleri Toplandı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesindeki 41 meslek komitesinin başkanları, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım başkanlığında toplandı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesindeki 41 meslek komitesinin başkanları, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım başkanlığında toplandı.



GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan Yıldırım, Gaziantep'in her türlü sorununa titizlikle eğildiklerini belirtti.



Komitelerin etkin çalışmasıyla seslerinin de daha güçlü çıkacağını kaydeden Yıldırım, "Yönetim Kurulu olarak hedefimiz, çalışan, üreten, emeğiyle bu şehri kalkındıran üyelerimizin sesi olmak. Sizler, ülkenin en büyük altıncı ekonomisinin mimarlarının, yani üyelerimizin temsilcilerisiniz. Sizlerden bize bilgi akışı ne kadar sağlıklı olursa o kadar iyi sonuç alıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, Gaziantep'in en büyük ihracat pazarı Irak ile ilgili iki önemli sıkıntı olan Habur Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk ve çifte gümrük vergisi sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu belirterek, "Girişimlerimiz neticesinde Habur'da tacirler için ayrı bir sıra oluşturuldu. Hafta sonu da çifte gümrük vergilendirmesine ilişkin sorun çözüldü. Artık Irak'a giden ürünlerimiz iç gümrük noktalarına takılmayacak. Bu gelişmeler neticesinde umut ediyorum ki 2019 yılında Irak'a ihracatımız yeniden yükselişe geçecektir." açıklamasında bulundu.



Yıldırım, KÜSGET, GATEM, Tekstil Kent ve Nizip Caddesi'nde elektrik kesintileri ve elektrikle ilgili farklı sorunlar yaşandığını belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın desteğiyle sorunların genel olarak çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

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