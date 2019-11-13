GTO'da Vietnam Ülke Günü

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğiyle "Vietnam Ülke Günü" düzenlendi.



Vietnam Büyükelçisi Mr. Tran Quang Tuyen'in de katıldığı organizasyonda Vietnam ile mevcut ticari ilişkiler değerlendirilirken, potansiyel iş birlikleri ve karşılıklı ticaret hacmini geliştirecek adımlar masaya yatırıldı.



Toplantıda Gaziantep-Vietnam arasındaki ticari ilişkiler hakkında bilgi veren GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman, Vietnam'dan ağırlıklı olarak ürün ithal ettiklerini fakat 2019 yılında Gaziantep'ten Vietnam'a gerçekleştirilen ihracatın yüzde 234 artarak 14 milyon dolar seviyesine yükseldiğini belirtti. 2014-2018 yılları arasında ortalama 20 milyon dolar seviyesinde olan toplam ticaret hacminin 2019 Eylül ayı itibariyle 30 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Yılmaz Duman konuşmasında şunları söyledi:



"2019 yılında yaşanan bu artış bizler için elbette sevindirici fakat yeterli değil. Önümüzdeki yıllarda bu rakamların çok çok daha üstüne çıkmalıyız, ilişkilerimizi daha iyi noktalara getirmeliyiz. Buradaki tüm katılımcılar çok iyi biliyordur ki Gaziantepli için uzak bir ülke yoktur. Vietnam için de bu durum geçerlidir. Yeter ki iş birliği yapabilecek ortak paydalarda buluşulsun ve imkanlar sağlansın. Bugün burada bulunmamızın yegane sebebi de bu. Mevcut ticaretimizi geliştirmek, imkanları değerlendirmek ve iş birliklerimizi artırmak arzusundayız. İnanıyorum ki Sayın Büyükelçi Tuyen de elinden geleni yapacak, Gaziantep ve Vietnam arasında yeni bir ticaret köprüsü kuracağız."



"Gaziantep bizim için önemli bir şehir"



Gaziantep'i ilk kez ziyaret ettiğini ifade eden Vietnam Büyükelçisi Mr. Tran Quang Tuyen, ana görevlerinden birisinin ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek olduğunu, Gaziantep'in de bu açıdan kendileri için önemli bir şehir olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:



"Buraya geliş amacımız Gaziantep ile olan ticari ilişkileri geliştirmek. Şehrinizin çok büyük bir potansiyeli var fakat karşılıklı ticaret rakamlarına baktığımızda bunun tam anlamıyla yansımadığını görüyoruz. Biz bu potansiyeli kullanabilmek için elimizden gelen desteği, ticareti geliştirecek bilgileri vermeye hazırız. Türkiye-Vietnam ikili ilişkileri her geçen gün daha da iyiye gidiyor. İstiyoruz ki bu ilişki ticarete de yansısın."



GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Başkan Yardımcısı Mehmet Dal, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Vietnam Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi, Mr. Cuong Le Phu, DEİK Vietnam İş Konseyi Başkanı Ali Tezolmez, DEİK Asya Pasifik Daire Başkanı Volkan Yüzer ve GTO üyelerinin katıldığı toplantının devamında ticari fırsatlar ve Vietnam ekonomisi hakkında sunumlar gerçekleştirildi, Vietnam ile ticaret yapmak isteyen GTO üyelerinin soruları cevaplandırıldı. - GAZİANTEP