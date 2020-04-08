GTO'dan bankalara çağrı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım yaşanan zorlu süreçte kamu bankalarının gereken desteği gösterdiğini dile getirerek özel bankalardan da aynı fedakarlığı beklediklerini kaydetti. Yıldırım, aksi takdirde kazanan bir tarafı olmayacağını belirtti.



GTO Başkan Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada özel bankalara çağrıda bulunarak, "Ne yazık ki üyelerimiz bankaların bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermediklerini dile getiriyor. Bankalarımızın değerli yöneticileri bilmelidir ki bu dönem karlılık düşünecek, işletme seçecek dönem değildir. Ülke ekonomisinin lokomotif kentlerinden Gaziantep, bugüne kadar bankalarımıza çok kar ettirdi. Her ne kadar kredi kullanım oranı, borçluluk oranı yüksek bir kent olsa da geri ödeme oranı da o kadar güçlü bir şehirdir. Çünkü Gaziantep sizden aldığını üretime, yatırıma, istihdama harcar. Eğer şimdi yanımızda olmayacaksanız ne zaman olacaksınız? Siz bizim iyi gün değil, kötü gün dostumuz olun. Olun ki birlikte düzlüğe çıkalım. Bir yandan canımız bir yandan geleceğimiz için mücadele ettiğimiz şu günlerde reel sektörün, dolayısıyla bu fedakar ve aziz milletin can dostu bankalar olmalı. Zira bankalar işletmelerin yanında olursa biz de istihdama devam ederiz. Çalışanlarımız ve aileleri ile birlikte kazanan tüm toplum olur" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP