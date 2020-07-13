GTO'dan "büyük firmalara" tebrik - Son Dakika

GTO'dan "büyük firmalara" tebrik

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren Gaziantepli firmaları kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren Gaziantepli firmaları kutladı.

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Yıldırım, yazılı açıklamasında, 2019 yılının zorlu şartlarına rağmen listeye 26 firmayla giren Gaziantep'in örnek bir şehir ve çalışkanlığıyla ülke ekonomisinin parlayan yıldızı olduğunu kaydetti.

Gaziantep desteklendiği sürece bölge ve ülke ekonomisi için daha büyük başarı sağlayabileceğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz gün üyelerimiz adına yinelediğimiz destek talebinde de salgın sebebiyle birçok işletmemiz ağır yük altında. Ekonomi yönetimimizden, hükumetimizden borçların yapılandırılmasını istiyoruz. Bu talebimiz karşılıksız değildir. Her defasında dile getirdiğim gibi Gaziantep'e bir veren bin alır. Bugün işletmelerimizin zor zamanında devreye sokulacak destek paketleri yarın daha fazla üretim, daha fazla istihdam olarak geri dönecektir. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Bu vesileyle bizlerin göğsünü her defasında kabartan, ticari anlayışıyla, üretkenliği ve azmiyle tüm şehirlere örnek olan iş insanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır."

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:31 Kaynak: AA

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