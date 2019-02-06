Son Dakika Haberleri: Gto'dan "Canıyla Tarih Yazanların Torunları Kanıyla Hayat Kurtarıyor" Kampanyası

Gto'dan "Canıyla Tarih Yazanların Torunları Kanıyla Hayat Kurtarıyor" Kampanyası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Odasınca (GTO) Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla "Canıyla Tarih Yazanların Torunları Kanıyla Hayat Kurtarıyor" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Gto'dan
Gaziantep Ticaret Odasınca (GTO) Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla "Canıyla Tarih Yazanların Torunları Kanıyla Hayat Kurtarıyor" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 98. yıl dönümünü kutlayarak tüm Gazianteplileri kan bağışı için GTO'ya davet etti.

Yıldırım ve Teymur, 8 Şubat'ın Gaziantep için onur günü olduğunu belirttiler.

Gazianteplilerin Kurtuluş Savaşı yıllarında düşmana karşı gösterdiği eşsiz direnişle tüm Anadolu'ya örnek olduğunu ifade eden Yıldırım ve Teymur, şunları kaydettiler:

"Gaziantepliler, günümüzde de sanayi ve ticaret alanında gösterdikleri başarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamada önderlik ediyorlar. Gazianteplilerin ortaya koyduğu şanlı savunma, Anadolu'da milli bir uyanışın başlangıcı oldu. İlimize 'Gazilik' unvanı verilişinin 98'nci yıl dönümünü kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Tüm Gazianteplileri 'Canıyla Tarih Yazanların Torunları Kanıyla Hayat Kurtarıyor' sloganıyla bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına davet ediyoruz. Kurtuluş mücadelesinde canları pahasına bu toprakları savunan atalarımıza borcumuz hiçbir şekilde ödenmez. Bu özel günde kan bağışı yaparak bir canın kurtulmasına dahi vesile olabilirsek ne mutlu bize. Gazi şehrin tüm halkını da kan bağışı için 8 Şubat Cuma günü Gaziantep Kızılay Şubesi işbirliğinde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamıza katılmak için Gaziantep Ticaret Odasına davet ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:37 Kaynak: AA

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Güncel
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