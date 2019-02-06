Son Dakika Haberleri: Gto'dan 'Gazilik' Unvanı Mesajı

Gto'dan 'Gazilik' Unvanı Mesajı

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 98.yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gto'dan 'Gazilik' Unvanı Mesajı, System.String[]
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 98.yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep'e "GAZİ"lik unvanı verilişinin 98. yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları, 8 Şubat tarihinin Gaziantep için onur günü olduğunu belirttiler.

GTO Başkanları, Gazianteplilerin kurtuluş savaşı yıllarında düşmana karşı gösterdikleri eşsiz direnişle tüm Anadolu'ya örnek olduğunu ifade ederek, şimdide sanayi ve ticaret alanında gösterdikleri başarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamada önderlik ettiklerini söylediler.

GTO Başkanları, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla yaptıkları açıklamada, Anteplilerin ortaya koyduğu şanlı savunmanın Anadolu'da milli bir uyanışın başlangıcı olduğunu ifade ederek, "İlimize Gazilik unvanı verilişinin 98'nci yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandılar.

GTO Başkanları, tüm Gazianteplileri "Canıyla Tarih Yazanların Torunları Kanıyla Hayat Kurtarıyor" sloganıyla bu yıl üçüncü kez düzenledikleri kan bağışı kampanyasına davet ettiler.

GTO Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı, "Kurtuluş mücadelesinde canları pahasına bu toprakları savunan Atalarımıza borcumuz hiçbir şekilde ödenemez. Bu özel günde kan bağışı yaparak bir canın kurtulmasına dahi vesile olabilirsek ne mutlu bize. Gazi şehrin tüm halkını da kan bağışı için 8 Şubat Cuma günü Gaziantep Kızılay Şubesi işbirliğinde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamıza katılmak için Gaziantep Ticaret Odası'na davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:20 Kaynak: İHA

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