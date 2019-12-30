GTO'dan "havalimanı" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GTO'dan 'havalimanı' çağrısı - Son Dakika

GTO'dan "havalimanı" çağrısı

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Gaziantep hava ulaşımında yaşanan sıkıntıların Gaziantep gibi bir şehre yakışmadığını dile getirerek, yetkilileri çözüm için harekete geçmeye davet etti.

GTO'dan

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Gaziantep hava ulaşımında yaşanan sıkıntıların Gaziantep gibi bir şehre yakışmadığını dile getirerek, yetkilileri çözüm için harekete geçmeye davet etti.


Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, özellikle kış aylarında Gaziantep Havalimanı'nda yaşanan sefer iptalleri ve rötarlarla ilgili yetkililere çağrıda bulundu. Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "Gazi şehir Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biridir. Son yıllardaki turizm hareketliliği, üniversiteli nüfusu ve sağlık turizmi potansiyeli de düşünüldüğünde hava ulaşımında yaşananlar şehrimiz için hem para hem de itibar kaybıdır. Yazın sefer sayılarının azaltılması, kışın en ufak olumsuz bir hava şartında seferlerin iptali bu çağda ne dünyanın en büyük hava limanına sahip ülkemize ne de dünyanın gözde üretim merkezlerinden şehrimize yakışmamaktadır. Defaatle dile getirdiğimiz bu durum artık son raddeye ulaşmıştır. Yetkililerin artık inisiyatif alarak Gaziantep Havalimanının ihtiyaç duyduğu teknik donanımı sağlaması gerekmektedir. Şehrimizin kat kat altında ihracat yapan komşu şehrimiz Şanlıurfa'da sefer iptali yaşanmazken Gaziantep gibi ticaretin kalbinin attığı, turizm alanında potansiyeli yüksek bir kentin havalimanında CAT II-ILS sisteminin kurulmamış olmasını kabul edemiyoruz. Gaziantep Havalimanında yazın sefer sayısının azaltılması, kışın teknik donanım yetersizliği kabul edilemez bir hal almıştır. Şehrimizin daha fazla para ve itibar kaybetmemesi için sorunun ivedilikle çözülmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
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