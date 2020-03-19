GTO'dan iş yeri sahiplerine virüs desteği çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GTO'dan iş yeri sahiplerine virüs desteği çağrısı - Son Dakika

GTO'dan iş yeri sahiplerine virüs desteği çağrısı

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası, iş yeri mülk sahiplerinden kiralara yönelik işletmelere destek olmaları için çağrı yaptı.

GTO'dan iş yeri sahiplerine virüs desteği çağrısı, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası, iş yeri mülk sahiplerinden kiralara yönelik işletmelere destek olmaları için çağrı yaptı.


Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, içinden geçilen zor sürecin kaçınılmaz olumsuzluklara sebebiyet verdiğine dikkat çekerek, mülk sahiplerinden kiralarda indirim ve ertelemeye gitmeleri için çağrı yaptı.


GTO Başkanı Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm dünya zor bir sürecin içinden geçiyor. Bu süreci birlikte en az zararla atlatabilmek için en güçlü silahlarımızdan biri de toplumun her kesiminin birbirine destek olması. Herkes üzerine düşeni hassasiyetle yerine getirdiği takdirde sosyal ve ekonomik olumsuzlukları minimum seviyeye çekebiliriz. Yaşanan salgın ve alınan tedbirler nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ticari faaliyetler, ticaret erbabını zor durumda bırakmakta. Dolayısıyla işletmelerin mülk sahiplerinden toplumsal dayanışma çerçevesinde mülk sahibi-kiracı ilişkisinin de zedelenmemesi için esnafımıza destek olmaları için çağrı yapıyoruz. Başta virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan iş yerlerinin mülk sahipleri olmak üzere esnaftan kira bedellerinde indirim yada öteleme ve bir süre kira almama gibi uygulamalar ile destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:02 Kaynak: İHA

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