Gto'dan Mesleki Yeterlilik Protokolü

GTO Destek MYM ile İslahiye Ticaret Odası mesleki eğitim için el sıkıştı.

GTO Destek MYM ile İslahiye Ticaret Odası mesleki eğitim için el sıkıştı.



Gaziantep Ticaret Odasının Sınav ve Belgelendirme Merkezi GTO Destek MYM, İslahiye Ticaret Odası ile Mesleki Yeterlilik ve Eğitim çalışmaları için işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliği protokolü imza törenine GTO Destek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman, Destek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özgözükara, Destek A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bozgeyik, GTO Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Bay ve İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Haşim Erdoğan katıldı. Bölge odaları ile etkin çalışmalar yürüteceğiz GTO destek MYM'nin yapacağı sınav ve belgelendirme hizmetlerinde Bölge Odaları ile daha etkin çalışmalar yürütülerek, müşterek sınavlar yapılabilecek diyen GTO Destek MYM Başkanı Yılmaz Duman imzalanan protokole ilişkin, "İlçemizin, bölgemizin ve hatta ülkemizin en önemli sorunlarından birisi nitelikli eleman eksikliğidir. Eğer bu şekilde devam ederse yaklaşık 10 yıla kadar özellikle KOBİ'lerimiz çalıştıracak usta bulamayacak. Bu nedenle Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Bakanlığın üzerinde durduğu önemli bir husustur. Biz de Odamız ve Merkezimiz olarak bu konuda sektöre elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz.



İmzaladığımız bu protokolle İnşaat, emlak, ulaştırma gibi sektörlerin çalışanlarının Mesleki Yeterlilik belgesi alarak nitelikli ve belgeli olarak çalışma hayatına devam etmelerine destek vereceğiz" dedi.



İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Haşim Erdoğan ise, GTO Destek MYM ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde sadece İslahiye'de değil Nurdağı'nda da hizmet verileceğini söyledi.



Erdoğan, "İmzalanan protokol kapsamında GTO DESTEK MYM yetkilendirildiği mesleklerde ve bu meslekler ile ilgili olarak yürüteceği faaliyetlerde Gaziantep, İslahiye ve Nurdağı'nda Mesleki eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunacak. Gaziantep Ticaret Odası ile böyle bir iş birliği yapmaktan son derece mutluyuz. Önümüzdeki süreçte de iş birliklerimiz devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

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