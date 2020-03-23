GTO'dan sağlıkçılara koruyucu tulum - Son Dakika
Son Dakika Güncel GTO'dan sağlıkçılara koruyucu tulum - Son Dakika

GTO'dan sağlıkçılara koruyucu tulum

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), ülkemizin korona virüsle olan mücadelesinde en ön safta bulunan ve insan hayatına dokunan sağlıkçılara 2 bin adet koruyucu tulum hibe ediyor.

GTO'dan sağlıkçılara koruyucu tulum, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), ülkemizin korona virüsle olan mücadelesinde en ön safta bulunan ve insan hayatına dokunan sağlıkçılara 2 bin adet koruyucu tulum hibe ediyor.


GTO, Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan ve tüm şehrin destek verdiği #gönülseferberliği kampanyası kapsamında önemli bir adım atarak "Alkışlamak Yetmez" dedi, sağlık çalışanları için valilikle protokol imzaladı.


"Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır" diyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, tüm dünyayı saran korona virüsle mücadelenin en ön safında yer alan ve tüm risklere rağmen tek düşüncesi insan hayatı olan sağlık çalışanlarına bir nebze olsun destek olabilmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.


Ülkemizin virüsle olan mücadelesinde en çok korunması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekenlerin sağlık çalışanları olduğu vurgusu yapan Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti:


"Her gün saat 21.00'de sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz, onlara manevi olarak destek olmaya çalışıyoruz. Ama yalnızca alkışlamak yetmez, onların virüse karşı güvenlikleri için de bir şeyler yapmamız gerekir. Biz de bu düşünceden yola çıkarak, onların en çok ihtiyaç duyabileceği şeylerden olan tek kullanımlık koruyucu elbiseden 2000 adet hibe etme kararı aldık, Valiliğimizle protokol imzaladık. Gün birlik olma, destek olma günü. Gaziantep Ticaret Odası şehri ve ülkesi için var. Bu vesileyle Valimiz Sayın Davut Gül'e de başlattıkları #gönülseferberliği kampanyası için teşekkür ediyorum. GTO olarak elimizden ne geliyorsa bu memleket için yapmaya hazırız. Önümüzdeki süreçte de atacağımız adımları, sağlayacağımız yeni destekleri planlayacağız. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana üyemizden aldığımızı üyeye, şehrimize vereceğiz şiarıyla hareket ettik, bundan sonra da böyle hareket edeceğiz." - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:26:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GTO'dan sağlıkçılara koruyucu tulum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]