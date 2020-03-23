GTO'dan sağlıkçılara koruyucu tulum - Son Dakika

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), ülkemizin korona virüsle olan mücadelesinde en ön safta bulunan ve insan hayatına dokunan sağlıkçılara 2 bin adet koruyucu tulum hibe ediyor.



GTO, Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan ve tüm şehrin destek verdiği #gönülseferberliği kampanyası kapsamında önemli bir adım atarak "Alkışlamak Yetmez" dedi, sağlık çalışanları için valilikle protokol imzaladı.



"Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır" diyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, tüm dünyayı saran korona virüsle mücadelenin en ön safında yer alan ve tüm risklere rağmen tek düşüncesi insan hayatı olan sağlık çalışanlarına bir nebze olsun destek olabilmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.



Ülkemizin virüsle olan mücadelesinde en çok korunması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekenlerin sağlık çalışanları olduğu vurgusu yapan Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti:



"Her gün saat 21.00'de sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz, onlara manevi olarak destek olmaya çalışıyoruz. Ama yalnızca alkışlamak yetmez, onların virüse karşı güvenlikleri için de bir şeyler yapmamız gerekir. Biz de bu düşünceden yola çıkarak, onların en çok ihtiyaç duyabileceği şeylerden olan tek kullanımlık koruyucu elbiseden 2000 adet hibe etme kararı aldık, Valiliğimizle protokol imzaladık. Gün birlik olma, destek olma günü. Gaziantep Ticaret Odası şehri ve ülkesi için var. Bu vesileyle Valimiz Sayın Davut Gül'e de başlattıkları #gönülseferberliği kampanyası için teşekkür ediyorum. GTO olarak elimizden ne geliyorsa bu memleket için yapmaya hazırız. Önümüzdeki süreçte de atacağımız adımları, sağlayacağımız yeni destekleri planlayacağız. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana üyemizden aldığımızı üyeye, şehrimize vereceğiz şiarıyla hareket ettik, bundan sonra da böyle hareket edeceğiz." - GAZİANTEP