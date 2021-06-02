GTO'dan yeni hedef

2021 Mayıs ayında 742 milyon 739 bin dolar ihracat gerçekleştiren Gaziantep, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 54 artırdı. İlk 5 ayda 3.9 milyar dolarlık ihracata ulaşan Gaziantep, en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasındaki 5'incilik unvanını korudu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gözümüz dördüncülükte. Potansiyelimizin de farkındayız. Bu başarının mimarı tüm ihracatçı üyelerimizi yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Gaziantep Ticaret Odası olarak en önemli hedeflerinden birisinin yeni pazarlar keşfetme ve mevcut pazarlar ile olan ticaret hacmini artırma noktasında üyesine rehberlik etmek olduğunu söyleyen Başkan Yıldırım, "Tüm zorluklara rağmen şehrimizin çalışkan iş insanları üretmeye, değer katmaya, istihdam oluşturmaya devam ediyor. Biz de kurum olarak onların itici gücü ve en büyük destekçileri olmaya çalışıyoruz. 2021 yılında 5 aylık bir süreçte ihracat hacmini yüzde 40 artırarak 3.9 milyar dolara çıkaran, bir önceki yılın mayıs ayına göre ihracatını yüzde 54 artıran ihracatçı üyelerimizle, iş insanlarımızla gurur duyuyoruz. Unutulmamalıdır ki Gaziantep'in başarısı Türkiye'nin başarısıdır. Şehir olarak bizim gözümüz dördüncülükte" ifadelerini kullandı.

"9 Haziran'da Macaristan pazarını ele alacağız"

Yeni pazarların keşfi noktasında ülke günlerini oldukça önemsediklerini vurgulayan GTO Başkanı Yıldırım, 9 Haziran Çarşamba günü 'Macaristan-Gaziantep Arasında Ticari İş Birliği Fırsatları' konulu online toplantı düzenleyeceklerini söyleyerek, "Gaziantep olarak ilk 5 ayda ihracatımızın 1,3 milyar dolarlık kısmını Irak, ABD ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirdik. Sorun şu ki en fazla ihracat yaptığımız 3 ülke toplam ihracatımızın yüzde 34'ünü oluşturuyor Bu ne demek? Yumurtaların hepsi tek sepette. Sepetleri çeşitlendirmeliyiz, yeni sepetler oluşturmalıyız. GTO Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizin organizasyonuyla bugüne kadar pek çok ülke günü düzenledik. Yeni pazarların keşfi, var olan ticaret hacminin geliştirilmesi ve nokta atışı ihracat anlamında önemli veriler elde ettik. Bu bağlamda hem taşıdığı pazar potansiyeli hem de Avrupa pazarına geçiş anlamında Macaristan ihracatçılarımız için sayısız fırsat sunuyor. Bu fırsatları değerlendirmek için 9 Haziran'da Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in de yer aldığı birbirinden kıymetli konuklarımızla bir araya geleceğiz. Bu vesileyle de ilgili üyelerimizi online toplantımıza davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP