GTO Destek MYM 111 mahir eli belgelendirdi

GTO Destek Mesleki Yeterlilik Merkezi "Mahir Eller Projesi" kapsamında inşaat sektörüne yönelik belgelendirme faaliyetlerine devam ediyor.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliği ve Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilen "Mahir Eller Projesi" kapsamında 111 mahir el GTO Destek MYM tarafından belgelendirildi.



Kilis Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen oryantasyon eğitimleri ve sınavların ardından belge almaya hak kazanan 111 kişiye belgeleri verilirken, yapılan törende konuşan GTO Destek MYM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman, 2 aylık tempolu bir eğitim ve sınav sürecinin tamamlandığını belirterek şöyle devam etti:



"Yapılan oryantasyon sonucunda sınava giren arkadaşlarımızda başarı oranı yüzde 80 olup, sınava katılan toplam 147 kişiden 111'i belge almaya hak kazandı. Bu sayılara bakıldığında eğitimlerimizin son derece başarılı olduğunu görmek bizleri de ayrıca memnun etti. Diyebiliriz ki 111 yeni mahir el sektöre kazandırıldı. GTO Destek MYM olarak en önemli hedefimiz bölgemizdeki kalifiye personel iş gücünü artırmak, işin ehillerini belgelendirerek daha güvenilir, daha kaliteli hizmetlerin verilmesini sağlamak. Bu anlamda da iş birliği yaptığımız Kilis Ticaret Odası Başkanımız Hacı Mustafa Celkanlı'ya da teşekkür ediyorum."



Mahir Eller Projesi kapsamında 30 bin kişinin mesleki becerisinin belirleneceğini, 20 bin kişinin yetkinliğinin belgelendirileceğini ve 3 bin kişiye de istihdam sağlanacağını belirten Duman, "Projeye katılanlar hem daha kolay iş bulabilmekte hem de firmalara ve Türkiye'ye kalifiye iş gücü sağlamaktadır. Bu Proje ile geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının mevcut mesleki becerileri belgelendirilecek, istihdam edilmeleri kolaylaşacak. 2019 yılı Aralık ayına kadar devam edecek olan bu Proje birçok açıdan da Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor."



"Mesleki yetkinliği belgelendirmek ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluk"



"GTO Destek MYM olarak Gaziantep ve Bölge özelinde tüm yetkinliğimizle çalışmaya, değer üretmeye devam ediyoruz" diyen Duman, mesleki yetkinliği belgelendirmenin ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluk olduğunu söyleyerek, "Şimdiye kadar gerçekleştirilen en önemli belgelendirme projelerinden olan ve çatı kuruluşumuz TOBB liderliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında da eğitim ve sınav faaliyetlerini GTO Destek MYM olarak biz gerçekleştiriyoruz. Proje süresince Gaziantep ve Kilis'te inşaat sektörüne yönelik 10 meslek grubunda yaklaşık 500 kişiye belgelendirme hizmeti sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



GTO Destek MYM'nin, Mesleki Yeterlilik alanında sınav ve belgelendirme yapmak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olduğunu vurgulayan Yılmaz Duman, GTO MYM'nin inşaat sektörünün yanında Emlak Danışmanlığı ve Servis Aracı Şoförü alanlarında da Mesleki Yeterlilik Belgeleri vermeye yetkili olduğunu ekledi.



Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO)'da gerçekleştirilen törene KİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Meclis Başkanı Ökkeş Karcı ve Yönetim Kurulu üyeleri, GTO Destek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özgözükara, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Bozgeyik, Bülent Evyapan, KİTSO Genel Sekreteri Murat Sakar ve GTO Destek A.Ş. Müdürü Gülay Böler katıldı. - GAZİANTEP