Son Dakika Haberleri: Gto Destek Mym ve İTO Arasında Protokol

Gto Destek Mym ve İTO Arasında Protokol

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GTO DESTEK MYM), İslahiye Ticaret Odası (İTO) ile mesleki yeterlilik ve eğitim çalışmaları için iş birliği protokolü imzaladı.

Gto Destek Mym ve İTO Arasında Protokol, System.String[]
Gaziantep Ticaret Odası Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GTO DESTEK MYM), İslahiye Ticaret Odası (İTO) ile mesleki yeterlilik ve eğitim çalışmaları için iş birliği protokolü imzaladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, iş birliği protokolü imza törenine GTO Destek AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman, Destek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özgözükara, Destek AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bozgeyik, GTO Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Bay ve İTO Genel Sekreteri Haşim Erdoğan katıldı.

Yılmaz Duman, GTO DESTEK MYM'nin yapacağı sınav ve belgelendirme hizmetlerinde bölge odalarıyla daha etkin çalışmalar yürütülerek müşterek sınavlar yapılabileceğini belirterek, "İlçemizin, bölgemizin ve hatta ülkemizin en önemli sorunlarından biri nitelikli eleman eksikliğidir. Eğer bu şekilde devam ederse yaklaşık 10 yıla kadar özellikle KOBİ'lerimiz çalıştıracak usta bulamayacak. Bu nedenle mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik bakanlığın üzerinde durduğu önemli bir husustur. Biz de oda ve merkez olarak bu konuda sektöre elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Duman, imzaladıkları protokolle inşaat, emlak, ulaştırma gibi sektörlerin çalışanlarının mesleki yeterlilik belgesi alarak nitelikli ve belgeli çalışma hayatına devam etmelerine destek verileceğini aktardı.

İTO Genel Sekreteri Erdoğan ise GTO DESTEK MYM ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde sadece İslahiye'de değil Nurdağı'nda da hizmet verileceğini belirterek, "Protokol kapsamında GTO DESTEK MYM'nin yetkilendirildiği mesleklerde ve bu mesleklerle ilgili olarak yürüteceği faaliyetlerde Gaziantep, İslahiye ve Nurdağı'nda mesleki eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunulacak." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:49 Kaynak: AA

Gaziantep Ticaret Odası, Ekonomi
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