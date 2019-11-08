Son Dakika Haberleri: GTO, "Direksiyon Sende Patron" dedi
Son Dakika Güncel GTO, 'Direksiyon Sende Patron' dedi

GTO, "Direksiyon Sende Patron" dedi

7 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası 38 Nolu Elektrik, Elektronik, Züccaciye ve Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Komitesi öncülüğünde "Direksiyon Sende Patron" seminerini gerçekleştirildi.

GTO,

Gaziantep Ticaret Odası 38 Nolu Elektrik, Elektronik, Züccaciye ve Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Komitesi öncülüğünde "Direksiyon Sende Patron" seminerini gerçekleştirildi.


Dr. Teoman Matlum'un konuşmacı olarak katıldığı seminerde Türkiye ekonomisi, 2019 yılı ve sonrası ekonomik durum değerlendirmesi, mevcut ekonomik konjonktürde yapılması gerekenler, şirket yönetimi ve karşılaşılan sorunlar ele alındı.


Seminerin açılışında konuşan GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, "İş ve özel hayatımızda üstlendiğimiz sorumluluklar arasında kimi zaman direksiyon hakimiyetini kaybedebiliyoruz." diyerek semineri, direksiyon başında nasıl her daim dikkatli ve kontrollü yol alabileceğimiz noktasında ufak tüyolar alabilmek için düzenlediklerini belirtti. Gaziantep Ticaret Odası'nın üyelerinin özellikle mevcut ekonomik koşullarda yapmaları gerekenler konusunda yol göstermeye gayret ettiğine dikkat çeken Teymur, "GTO olarak üyelerimize destek olmak, kıyasıya rekabetin yaşandığı piyasalarda rekabet güçlerini artırmak için pek çok eğitim, seminer ve proje üretiyoruz" dedi.


Dr. Teoman Matlum da seminerde katılımcılara, mevcut ekonomik konjonktürde ve sonrasında yapılması gerekenler noktasında ortaklıktan, ekip yönetimine, finans yönetimine kadar "direksiyon hakimiyeti" noktasında bilgiler verdi.


Oldukça verimli geçen seminere, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Dal, Meclis, Meslek Komite ve GTO üyeleri katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Meclis Başkanı, Teoman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 20:11:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GTO, "Direksiyon Sende Patron" dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]