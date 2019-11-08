Gaziantep Ticaret Odası 38 Nolu Elektrik, Elektronik, Züccaciye ve Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Komitesi öncülüğünde "Direksiyon Sende Patron" seminerini gerçekleştirildi.



Dr. Teoman Matlum'un konuşmacı olarak katıldığı seminerde Türkiye ekonomisi, 2019 yılı ve sonrası ekonomik durum değerlendirmesi, mevcut ekonomik konjonktürde yapılması gerekenler, şirket yönetimi ve karşılaşılan sorunlar ele alındı.



Seminerin açılışında konuşan GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, "İş ve özel hayatımızda üstlendiğimiz sorumluluklar arasında kimi zaman direksiyon hakimiyetini kaybedebiliyoruz." diyerek semineri, direksiyon başında nasıl her daim dikkatli ve kontrollü yol alabileceğimiz noktasında ufak tüyolar alabilmek için düzenlediklerini belirtti. Gaziantep Ticaret Odası'nın üyelerinin özellikle mevcut ekonomik koşullarda yapmaları gerekenler konusunda yol göstermeye gayret ettiğine dikkat çeken Teymur, "GTO olarak üyelerimize destek olmak, kıyasıya rekabetin yaşandığı piyasalarda rekabet güçlerini artırmak için pek çok eğitim, seminer ve proje üretiyoruz" dedi.



Dr. Teoman Matlum da seminerde katılımcılara, mevcut ekonomik konjonktürde ve sonrasında yapılması gerekenler noktasında ortaklıktan, ekip yönetimine, finans yönetimine kadar "direksiyon hakimiyeti" noktasında bilgiler verdi.



Oldukça verimli geçen seminere, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Dal, Meclis, Meslek Komite ve GTO üyeleri katıldı. - GAZİANTEP