GTO'dan gastronomi alanı için sınav ve belgelendirme merkezi - Son Dakika

GAZİANTEP (AA) Gaziantep Ticaret Odası (GTO), gastronomi alanı için sınav ve belgelendirme merkezi kuracak.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen VOC-TEST Merkezleri–III programı tarafından hibe almaya hak kazanan GTO VOC-Test Projesi için online tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep için mutfak kültürünün, ticaret kültürü kadar önemli ve güçlü bir değer olduğunu ifade ederek, "UNESCO tarafından da koruma altına alınan mutfak kültürümüz öyle bir güç ki, eğer doğru kullanabilirsek, şehrin ekonomik gelişimi için de sosyal gelişimi için de katma değer yaratabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in bu gücünün farkında olduklarını ve bu doğrultuda hareket ederek proje ürettiklerini belirten Yıldırım, şunları aktardı:

"VOC-Test Projesi ile sektör için yepyeni bir adım atıyoruz. Sektörün en önemli sorununun nitelikli iş gücü ve standart eksikliği olduğunu biliyoruz. Bir çok meslek grubunu içinde barındıran gastronomi sektörünün dünya standartlarında hizmet vermesi, nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması, inovatif bakış açısı kazanması, kendini yenilemesi, gelişmesi ve vizyon kazandırılması gerek. Sektörün sosyoekonomik gelişimize sunacağı değer ancak bu şekilde artar. Proje kapsamında kurulacak olan 'Gaziantep Ticaret Odası VOC-Test Merkezi'nin sektörün nitelikli iş gücü ve standardizasyon alanında en büyük çözüm ortağı olacak. Birçok sektöre hizmet veren GTO Mesleki Yeterlilik Merkezimizin hizmet alanına VOC-Test Projemiz ile birlikte gastronomi de ekleniyor. Merkezimiz, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü bulma, halihazırdaki iş gücünün kalitesini artırma, mesleki yeterlilik belgesi alma, test ve belgelendirme hizmeti noktalarında en büyük çözüm ortağı olacak."

AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki gastronomi merkezinin Gaziantep olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İş hayatında artık bireylerin bulundukları sektördeki yeterliliklerini okudukları okullarla değil, sektörün beklentisini karşılayan standartlardaki yeterlilikleri ile ispat ediyorlar. O nedenle ben mesleki yeterlilik sistemini iş hayatında bir reform olarak değerlendiriyorum. Gaziantep Ticaret Odası kendisi için çok doğru bir alan seçmiş. Bildiği, tecrübeli olduğu, bir kültür haline gelmiş gastronomi alanında standartları, yeterlilikleri belirliyor."