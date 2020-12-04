GTO Gaziantep AB Bilgi merkezinin etkinliği yoğun ilgi gördü - Son Dakika

GTO Gaziantep AB Bilgi merkezinin etkinliği yoğun ilgi gördü

04.12.2020 15:27
GTO Gaziantep AB Bilgi merkezinin etkinliği yoğun ilgi gördü, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde 24 yıldır faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından organize edilen "Prof. Dr. Üstün Dökmen ile Kadınlar, Erkekler, İnsanlar" online semineri Türkiye'nin birçok şehrinden katılan bin 400 kişi ile gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde 24 yıldır faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından organize edilen "Prof. Dr. Üstün Dökmen ile Kadınlar, Erkekler, İnsanlar" online semineri Türkiye'nin birçok şehrinden katılan bin 400 kişi ile gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" için yürüttüğü kampanya kapsamında düzenlenen ve yoğun ilgiye sahne olan seminerde açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Avrupa Birliği 25 Kasım'da, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi için güçlü bir eylem planı açıkladı. Biz de Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep AB Bilgi Merkezi olarak, Türkiye'deki diğer AB Bilgi Merkezleriyle birlikte bu eylem planını yakından takip ettik. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık oluşturan etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

"81 İlde Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi'nde 39'uncu sıradayız"

26 bini aşkın üyesi ile Gaziantep'in ticari hayatındaki en büyük çatı kuruluşu olduklarını, bunu 26 bin firmayı çalışanları ve aileleriyle birlikte düşündüklerinde neredeyse şehrin tamamına hitap ettiklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, "O nedenle biz büyük bir aileyiz. ve bir ailede tek sorun Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi değildir. Bu sebeple yalnızca ticarete dair konularla ilgilenmiyoruz. Biliyoruz ki eğer sosyal ve kültürel gelişme yoksa kişi başına düşen geliriniz 30 bin dolar da olsa anlamı yok" ifadesini kullandı.

Gaziantep'in ekonomik anlamda başarılarının tartışılamayacağını fakat sosyo-kültürel gelişmişlik düzeyinde istenen seviyede olamadıklarını söyleyen Yıldırım, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hazırlanan '81 İlde Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi' geçtiğimiz günlerde açıklandı. ve biz bu listede maalesef 39. sıradayız. Kurum olarak vizyonumuzu ekonomi alanında ilk 4 ilden biri olmak için belirledik. Bunu başarmak için de 39. sırayı daha yükseğe çıkarmamız şart. Şehrimizin zayıf not aldığı noktalardan biri çalışan nüfustaki kadın oranı Oda olarak bizim çalışanlarımızın yüzde 35'i kadın ancak üst düzey yönetici kadromuz kadın ağırlıklı. Çalışan nüfusun oranları açısından cinsiyet arası farkın en yüksek olduğu iller Kahramanmaraş, Mardin, Gaziantep, Siirt ve Şırnak Sanırım bu rapordan ödevimizi çıkartıyor, yapmamız gerekenleri iyi biliyoruz. Stratejik planlamalarımızda önceliklerimizden biri olan bu konuda geliştirdiğimiz politika ve projelere daha da önem vereceğiz. Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur" şeklinde konuştu.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının yıl dönümünü de kutlayan Başkan Yıldırım, "Prof. Dr. Üstün Dökmen gibi değerli bir hocamızla düzenlediğimiz seminer bu anlamda daha da bir değer kazandı. Bu etkinliğin organizasyonunda büyük çaba sarf eden Gaziantep AB Bilgi Merkezi ve AB Türkiye Delegasyonuna gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Üstün Dökmen, yaklaşık 2 saat süren sunumunda; ebeveynlerin çocuk eğitiminde yaptığı hatalı davranışlar, kadın-erkek ilişkileri, kadının dünya toplumlarındaki yeri, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi önemli konulara değindi. Yoğun ilgiye sahne olan seminere Türkiye'nin farklı şehirlerinden bin 400 kişi katıldı. - GAZİANTEP

GTO Gaziantep AB Bilgi merkezinin etkinliği yoğun ilgi gördü
GTO Gaziantep AB Bilgi merkezinin etkinliği yoğun ilgi gördü

Gaziantep Ticaret Odası, Avrupa Birliği, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GTO Gaziantep AB Bilgi merkezinin etkinliği yoğun ilgi gördü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu Trabzon'da temaslı kişilerin gizlenmesi vaka sayısını katladı! Vali tehlikeye dikkat çekti: Sağımız solumuz korona İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü
Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı         
14:52
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı         
14:38
Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da         
14:30
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Korona aşısı yaptıracak mısınız" sorusunu yanıtladı: Doktorlar "olun" derse olacağız         
14:17
Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı         
14:09
Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi         
13:59
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor         
12:06
Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı         
12:05
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü         
11:36
Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim         
11:07
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu         
10:02
İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
'Dünyanın en iyi öğretmeni' ödülüne layık görülen adam, 8 milyon lira kazandı 'Dünyanın en iyi öğretmeni' ödülüne layık görülen adam, 8 milyon lira kazandı         
21:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 15:44:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GTO Gaziantep AB Bilgi merkezinin etkinliği yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei