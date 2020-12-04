GTO Gaziantep AB Bilgi merkezinin etkinliği yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde 24 yıldır faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından organize edilen "Prof. Dr. Üstün Dökmen ile Kadınlar, Erkekler, İnsanlar" online semineri Türkiye'nin birçok şehrinden katılan bin 400 kişi ile gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" için yürüttüğü kampanya kapsamında düzenlenen ve yoğun ilgiye sahne olan seminerde açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Avrupa Birliği 25 Kasım'da, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi için güçlü bir eylem planı açıkladı. Biz de Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep AB Bilgi Merkezi olarak, Türkiye'deki diğer AB Bilgi Merkezleriyle birlikte bu eylem planını yakından takip ettik. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık oluşturan etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

"81 İlde Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi'nde 39'uncu sıradayız"

26 bini aşkın üyesi ile Gaziantep'in ticari hayatındaki en büyük çatı kuruluşu olduklarını, bunu 26 bin firmayı çalışanları ve aileleriyle birlikte düşündüklerinde neredeyse şehrin tamamına hitap ettiklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, "O nedenle biz büyük bir aileyiz. ve bir ailede tek sorun Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi değildir. Bu sebeple yalnızca ticarete dair konularla ilgilenmiyoruz. Biliyoruz ki eğer sosyal ve kültürel gelişme yoksa kişi başına düşen geliriniz 30 bin dolar da olsa anlamı yok" ifadesini kullandı.

Gaziantep'in ekonomik anlamda başarılarının tartışılamayacağını fakat sosyo-kültürel gelişmişlik düzeyinde istenen seviyede olamadıklarını söyleyen Yıldırım, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hazırlanan '81 İlde Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi' geçtiğimiz günlerde açıklandı. ve biz bu listede maalesef 39. sıradayız. Kurum olarak vizyonumuzu ekonomi alanında ilk 4 ilden biri olmak için belirledik. Bunu başarmak için de 39. sırayı daha yükseğe çıkarmamız şart. Şehrimizin zayıf not aldığı noktalardan biri çalışan nüfustaki kadın oranı Oda olarak bizim çalışanlarımızın yüzde 35'i kadın ancak üst düzey yönetici kadromuz kadın ağırlıklı. Çalışan nüfusun oranları açısından cinsiyet arası farkın en yüksek olduğu iller Kahramanmaraş, Mardin, Gaziantep, Siirt ve Şırnak Sanırım bu rapordan ödevimizi çıkartıyor, yapmamız gerekenleri iyi biliyoruz. Stratejik planlamalarımızda önceliklerimizden biri olan bu konuda geliştirdiğimiz politika ve projelere daha da önem vereceğiz. Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur" şeklinde konuştu.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının yıl dönümünü de kutlayan Başkan Yıldırım, "Prof. Dr. Üstün Dökmen gibi değerli bir hocamızla düzenlediğimiz seminer bu anlamda daha da bir değer kazandı. Bu etkinliğin organizasyonunda büyük çaba sarf eden Gaziantep AB Bilgi Merkezi ve AB Türkiye Delegasyonuna gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Üstün Dökmen, yaklaşık 2 saat süren sunumunda; ebeveynlerin çocuk eğitiminde yaptığı hatalı davranışlar, kadın-erkek ilişkileri, kadının dünya toplumlarındaki yeri, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi önemli konulara değindi. Yoğun ilgiye sahne olan seminere Türkiye'nin farklı şehirlerinden bin 400 kişi katıldı. - GAZİANTEP