GTO Güvenli hizmetini bilgilendirdi - Son Dakika

GTO Güvenli hizmetini bilgilendirdi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan ve COVID-19 enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerini içeren kılavuzdaki tüm şartları sağlayarak "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" aldı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan ve COVID-19 enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerini içeren kılavuzdaki tüm şartları sağlayarak "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" aldı.

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Pandemi sürecini etkin bir şekilde yöneten, çalışanlarına ve hizmet verdiği paydaşlarına hijyenik ve kontrollü bir ortam sağlayan GTO böylece Kurumsal Yönetim Sistemine entegre ettiği kalite belgelerine bir yenisini daha ekleyerek bölgede Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk oda oldu. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Bu belge ilk vaka görüldüğü günden itibaren hızlı aksiyon almamızın meyvesidir" dedi. Oda olarak Türkiye'de ilk vaka görüldüğü andan itibaren mücadeleye başladıklarını belirten Yıldırım şöyle devam etti:


"Oda olarak ilk vakanın görülmesinden itibaren mücadelemizi başlattık. Hem çalışanlarımızın, hem üyelerimizin sağlığını önemsedik ve tüm önlemlerimizi aldık. Güvenilir ve hijyenik bir ortamda hizmet sunmak amacı ile yaptığımız tüm çalışmaları TSE tarafından hazırlanan kılavuz rehberliğinde kurumsal yönetim sistemimize entegre ettik. Kurumsal Yönetim Sistemleri açısından Türkiye'nin en başarılı Odalarından biri olan, hizmet kalitesinde Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı Ticaret Odası olan GTO bu donanımı sayesinde virüs ile mücadelede de hızlı hareket ederek aksiyon alma yetkinliğini göstermiştir. Bu sürecin doğru yönetilmesinde ve belgenin alınmasında gerek Yönetim Kurulumuzun gerekse tüm Oda çalışanlarının büyük emeği var. Ben hepsine çabaları için teşekkür ediyorum. Temenni ediyoruz ki hep birlikte bir an önce sağlıklı günlere kavuşuruz."


Covid 19 hijyen enfeksiyon Önleme ve Kontrol klavuzunun önemine de değinen Başkan Tuncay Yıldırım şunları ifade etti:


"Belirtmem ve tebrik etmem gerekir ki TSE'nin, işletmelerin/kurumların, COVID 19 risklerini eksiksiz bir şekilde yönetmeleri ve gerekli önlemleri alarak çalışanlarının konu hakkında farkındalıklarını arttırmaları amacı ile hazırladığı kılavuz gerçekten oldukça faydalı ve uygulanabilir bir kılavuz. Emeği geçenleri kutluyorum. Dilerim bu kılavuz çok daha fazla kurum ve işletme tarafından yönetim sistemlerine dahil edilerek uygulanır. Çünkü bu uygulamalar sadece bireysel değil toplumsal sağlığı korumaya yönelik. Sistemde tek bir kişinin bu zinciri bozması tehdidi şiddetlendiriyor. Söylemek istediğim bizim bina içerisinde bunu uygulamamamız tek başına işe yaramaz, bunun yayılımı önemli. O nedenle binamıza hizmet almaya gelen tüm üyelerimize kurallara uymalarını kendi işletmelerinde de uygulamalarını rica ediyorum." - GAZİANTEP

Türk Standartları Enstitüsü, Gaziantep Ticaret Odası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GTO Güvenli hizmetini bilgilendirdi - Son Dakika
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