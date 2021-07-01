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GTO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

GTO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

01.07.2021 13:36
GTO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Covid-19 pandemisi sebebiyle meclis toplantılarını uzun bir süredir video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO), normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte haziran ayı olağan meclis toplantısını fiziki ortamda gerçekleştirdi.

Covid-19 pandemisi sebebiyle meclis toplantılarını uzun bir süredir video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO), normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte haziran ayı olağan meclis toplantısını fiziki ortamda gerçekleştirdi.

Gaziantep ticaretinin kılcal damarlarını oluşturan yaklaşık 30 bin GTO üyesini temsil eden Meclis üyelerinin uzun bir süre sonra bir araya geldiği toplantı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında; Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada 14 meclis toplantısını online olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden ve eşi benzeri olmayan bir süreçten geçtiklerini söyleyen GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Yakınlarımız hastalandı, bazılarını da maalesef kaybettik. Çok şükür ki aşılanmanın hızlanmasıyla vaka sayıları da vefat sayıları da kontrol altına alınmaya başladı. Ama her ne olursa olsun tedbirleri yine de elden bırakmamak lazım. Yakınlarımızı aşı olmaya teşvik etmeli, maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkıca uymalıyız. Tamamen normal düzenimize dönmek bizlerin alacağı tedbirlerle mümkün olacak" şeklinde konuştu.

Gaziantep Ticaret Odasının haziran ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, normalleşme sürecinin hız kazandığını belirterek, "1 Temmuz itibarıyla kısıtlamalar neredeyse tamamen kalkıyor. Umut ediyoruz ki başlayacak yeni dönem bizi salgın ile mücadelede ileriye taşır. Ekonomik olarak da kayıpları telafi etmemize, yaraları sarmamıza imkan sağlar. Büyüme ve ihracat rakamlarımız iyi olsa da çözülmesi gereken sorunlar, sarılması gereken yaralarımız var" dedi.

"1 kilo akıllı telefon için neredeyse 630 kilo halı satmamız gerekiyor"

Konuşmasında Gaziantep ihracatıyla ilgili önemli noktalara da değinen Başkan Yıldırım, "İlk çeyrekte 2 milyar 287 milyon 656 bin dolar ihracat ile Türkiye ihracatının yüzde 8,77'sini gerçekleştiren kentimizin ülke ekonomisine olan katkısı çok büyük. Fakat önemli olan sürdürülebilir bir ihracat performansı olması ve katma değerli ihracata odaklanmamız. Bu bağlamda ben ihracatımızı bir de nicelikten öte nitelik olarak da değerlendirmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'in güçlü olduğu sektörlerin kg fiyatlarını değerlendiren Yıldırım,

"Hazır giyim ve konfeksiyonda ihracatın kg değeri 10 dolar üzerinde. Deri ayakkabı 7,13 dolar, Antep fıstığı 10,96 dolar ve dünyada ihracat şampiyonu olduğumuz, dünya halı modasını belirlediğimiz makine halısında ise 2,95 dolar. Hindistan halıyı 10,2 dolardan, ABD 9,6 dolardan satıyor. 2021 yılının ilk 5 ayında biraz yükseltmişiz 3,19 dolara çıkarmışız. Ama biz 1 kg. bilgisayarı 600 dolardan, akıllı telefonların kilosunu 2-3 bin dolardan ithal ediyoruz. Bu da 1 kilo akıllı telefon için neredeyse 630 kilo halı satmamız gerektiği anlamına geliyor. Kişi başına düşen geliri artırmak istiyorsak, dünya ticaretinden daha fazla pay almak istiyorsak, küresel dalgalanmalardan etkilenmek istemiyorsak yüksek teknoloji üretip ihracat kg fiyatını artırmak durumundayız. Bunu başarabilmek için de eğitimden, hukuka kadar kapsamlı bir yapısal reforma ihtiyacımız var. İşletmelerimizin Ar-Ge yatırımı yapabilmeleri için uygun yatırım iklimi hazırlanmalı, destek verilmeli. Bizim gibi meslek örgütleri de üyelerinin farkındalığını artırmalı, projeler geliştirmeli. Bu noktada GETHAM'ın özel bir merkez olduğunun bir kez daha altını çizmek isterim" ifadelerine yer verdi.

"Mutsuz ve güvensiz bir nesil için para kazanmak istemiyorum"

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada çocuk istismarına da değinen Başkan Yıldırım, "Gençlerimizin önüne yeni fırsatlar sunabilelim, umutlarını yeşertelim ki ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine birlikte taşıyalım. Ama her şeyden önce çocuklarımızı korumayı başaralım. Çocuklarımızı her türlü istismardan korumak hepimizin boynunun borcu! Ülke gündemindeki istismar olaylarına çocuklarımız ve tüm evlatlarımız için duyarsız kalamayız. Türk ceza kanunu bu konuda en ağır cezaları vermeli. Biz de meclis olarak bu konuda sessiz kalamayız. İşimiz ticaret ama mutsuz ve güvensiz bir nesil için para kazanmak istemiyorum ben" diye konuştu. - GAZİANTEP

GTO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
GTO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
GTO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
GTO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Türkiye, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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