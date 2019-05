GTO Mayıs ayı Meclis toplantısı genişletilmiş olarak yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve Meslek Komite üyelerinin katılımıyla "genişletilmiş" olarak gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur toplantının açılışında yaptığı konuşmada ocak ayından itibaren 2. kez Meslek Komite üyeleriyle bir araya geldiklerini ve bu dört ayda yoğun bir ülke gündemi olduğunu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:



"Hala devam eden yerel seçimler ülke gündemini meşgul etti ama ticaret erbapları olarak bizler için en önemlisi ekonomi Hepimizin de yakından yaşadığı ekonomik durgunluk tüm sektörleri etkiledi. Her zaman dediğimiz gibi, bizler her şeye rağmen çalışmaya üretmeye ve istihdama katkı sağlamaya devam ettiğimiz sürece bu durgunluğu da aşacağız. Bu toplantılar aslında kendi içimizde kendimizi değerlendirdiğimiz sorunları tartışıp çözümler aradığımız toplantılar olduğundan bizler için çok önemli. Bu nedenle değerli vaktini ayırıp katılım sağlayan üyelerimize çok teşekkür ediyorum."



GTO Meslek Komitelerinin Oda faaliyetlerine yön veren en önemli yapı olduğunu ve bu dönemde gerçek anlamda önemli işlere imza atıldığını vurgulayan Meclis Başkanı Teymur, tüm komite üyelerine teşekkür etti. İSO 500 listesinde yer alan 24 firmaya da değinen Teymur, "Zorlu ekonomik şartlarda böylesine başarılara imza atan 24 Gaziantep firması bizlerin yüzünü güldürdü. Umut ediyorum ki bu başarılar katlanarak devam edecek" diye ekledi.



GTO faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak üzere kürsüye gelen Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ilk olarak Gazişehir Gaziantep FK'nın Süper Lig yolunda çıkacağı final müsabakasına değinerek, büyük bir heyecan duyduklarını ve yarım kalan hikayenin tamamlanarak kazananın "Gaziantep" olacağını söyledi. Gaziantep Basketbol takımını da gösterdikleri önemli başarı sebebiyle tebrik eden Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:



"2019 Mayıs'ının Türkiye Cumhuriyeti için ayrı bir anlamı, ayrı bir önemi var. Çünkü 19 Mayıs 2019, milli mücadele için atılan ilk adımın 100. yıl dönümü. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan 100 yıl önce vatan aşkı ile çıktığı yoldaki ilk adımını 19 Mayıs 1919'da attı. Bizim yapmamız gereken tek şey 100 yıldır olduğu gibi bundan sonra da o adımın izinden gitmek. 100 yıl önce yakılan meşaleyi söndürmemek, 100 yıllar boyunca onurla, gururla taşımak... Ben bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna şehit olan, gazi olan, vatan için yaşayan, çalışan, üreten herkesi saygıyla anıyorum."



"Bu parayı kazanmak için 592 milyon kg ürün gönderdik"



Gaziantep'in rekor Nisan ayı ihracatına vurgu yapan Başkan Yıldırım, 687 milyon 626 bin dolarlık ihracatla Ankara'yı geçerek 5. sıraya yükseldiklerini belirtip, bu rakamların kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu fakat kg başına ihracat fiyatlarını yükseltmenin, katma değerli ürünler üretmenin şart olduğunu ekledi. Yıldırım, "Bu parayı kazanmak için 592 milyon kg ürün gönderdik. Bir Japonya'ya baktığınızda ihracat kg fiyatı 4 Dolar, Almanya'da 3.7, Polonya'da 1,85, Türkiye'de ise 1,15. Ne olursa olsun ülkeme olan inancım, şehrime olan inancım, tüccarlarımıza olan inancım tam. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda bu rakamlar değişecek" dedi.



TOBB ve TEPAV iş birliğinde yapılan çalışma neticesinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinde yer alan Burteks Tekstil ve listede yer alan firmaları tebrik eden Yıldırım, yüzde 70'ten fazla büyüme gösteren firmalar içerisinde 5 Gaziantepli'nin yer aldığını belirterek, İSO 500 listesinde Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında 24 Gaziantep firmasının yer almasının da gurur verici olduğunu ifade etti.



"Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi Gaziantep'in ilki oldu"



Kent, İnşaat ve Ekonomi (KİE) Kongresi'nin Gaziantep'in ilki olduğuna dikkat çeken Yıldırım, Prof. Dr. Emre Alkin'in, "En uzun köprü, en kalabalık nüfus, en fazla milli gelir. Enlerle büyümek değil, çarpıcı, sıra dışı, marifetli işler yaparak ekonomiyi büyütmek gerek. Önemli olan nicelikte değil, nitelikte ileri gitmek" şeklinde konuştu.



Alkin, "Aynı kongrede ekonomist Erkin Şahinöz de büyümeye aynı perspektiften baktı. Somut ekonomiden soyut ekonomiye geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yani sadece bir malı üretmek değil önemli olan. Onun bir de hikayesi olmalı diyor. Bu noktada, Gaziantep'in mutfak kültürüne UNESCO ile bir hikaye kazandırmış olmasını da tebrik etti. Gaziantep yaptı ise Türkiye yapar. Kongreden bahsetmişken, gerçekten çok güzel, başarılı bir kongre oldu. Kongre kapsamındaki 13 oturum, 8 tematik sunum ve 5 konferansa toplamda 1.540 kişi katıldı. Bu vesileyle bir ilk olan bu Kongre'de emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum."



Konuşmasında yeni açılan KGF Destek Kredisi hakkında bilgilendirme yapan Başkan Yıldırım, Geçtiğimiz Nisan ayında Avrupa Yatırım Fonunun KGF'ye sağladığı hibe ile "KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME)" programı başlamıştı. Bu program yoğun ilgi gördü ve hem reel sektörden hem de Bankacılık sektöründen projenin devamı için talep geldi. Bunun üzerine yeni bir paket açıldı. KOBİ'ler azami 500 bin TL'lik krediyi yüzde 80 KGF kefaleti ile kullanabilecek. Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak olan kredilerin vadesi de 12 aya kadar geri ödemesiz dönem ile birlikte asgari 36 ay, azami 60 aya kadar uzayabilecek" şeklinde konuştu.



Yurt dışı iş gezisi ve fuar ziyaretlerinin de devam ettiğini söyleyen Yıldırım, son olarak GTO 34 Nolu Mobilya, Mobilya Aksesuarı, Orman Ürünleri İmalat ve Ticareti Meslek Komitesi öncülüğünde Gaziantepli mobilya sektörü temsilcilerinin ABD-New York'taki ICFF-Uluslararası Mobilya Fuarı'na katıldığını belirterek GTO Meslek Komitelerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.



1 yıldır görevde olduklarını da hatırlatan Yıldırım, Gaziantep gibi büyük ve önemli bir ticaret kentinin sektör temsilcileri olarak seçildiklerini ve omuzlarında büyük sorumluluklar yüklü olduğunu belirterek, "Bir yıldır gözlemlediğim, komitelerimiz gerçekten oldukça aktif. Güzel işlere imza atıyorlar, sektörlerinin gelişimi için çaba gösteriyorlar. Her bir komiteye ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

