GTO Meclis Başkanı Teymur: "Dijitalleşme zorunluluk oldu" - Son Dakika

GTO Meclis Başkanı Teymur: "Dijitalleşme zorunluluk oldu"

31.12.2020 15:04
GTO Meclis Başkanı Teymur:

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada 2018 ve 2019 yıllarında ekonomik açıdan sınandıklarını fakat 2020 yılında ekonominin yanı sıra sağlık açısından da tüm dünyanın sınandığını vurgulayan GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünya çok zor bir yıl geçirdi. Kimimiz hastalandık, kimimiz yakınlarımızı kaybettik. Kısacası 100 yılda bir yaşanacak çok zor bir yıl geçirdik. İnşallah 2020 yılının sona ermesiyle de yaşadığımız zorlukları geride bırakırız. Ülkemizde aşılama başlayana kadar ve vaka sayıları azalana kadar bu sıkıntıların biraz daha devam edeceği maalesef aşikar" dedi.

İşletmelerin ayakta kalabilmeleri için dijitalleşmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Teymur, "Hepimiz yeni dünya düzenine ayak uydurmaya çalışıyoruz, Bu dönem hepimizi online yaşamaya itti. Gelecekte bu zaten öngörülüyordu ancak pandemi bunu hızlandırdı ve öne aldı. Şimdi hepimiz işletmelerimizi yeni düzene göre revize etmeliyiz. Perakendeciler olarak her ne kadar online alışverişi sevmesek de ayakta kalmak için, işletmelerimizin devamı için dijitalleşmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

2. Gaziantep Alışveriş Günlerini düzenlediklerini belirten Teymur, "Bilindiği üzere bu yıl, geçen yıl oluşturduğumuz farkındalığın devam etmesi ve geleneksel hale gelmesi için 2. Gaziantep Alışveriş Günleri'ni düzenledik. Verdikleri destek için Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Yıldırım'a, Yönetim Kurulumuza, düzenleme grubumuzun kıymetli üyelerine, destek olan meslek komite üyelerimize, personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 yılının ekim ayında bu etkinliği şenlik havasında daha verimli ve coşkulu şekilde gerçekleştirir, şehir ekonomisine katkı sağlarız" şeklinde konuştu.

Gaziantep Ticaret Odasının aralık ayında yürüttüğü faaliyetler ve projeler hakkında Meclis Üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in ekonomik verilerine de değinerek, yılı büyük ihtimalle 8 milyar dolar sınırında kapatacaklarını ve Ocak-Kasım döneminde 2,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini söyledi.

Dış ticaret için Birleşik Krallık ile imzalan Serbest Ticaret Anlaşması çok önemli olduğuna değinen Yıldırım, "Umut ediyoruz ki bu anlaşma İngiltere ile olan dış ticaretimize olumlu yansıyacak, ihracatımızın 2021 yılında daha iyi seviyelere gelmesine katkı sağlayacaktır. Odamıza yapılan üye kaydına değinmek istiyorum. Açılan firma sayısına baktığımızda yıllık ortalama 2.500 firma kaydı olurdu Odamıza. Dün itibarıyla ticaret sicili kayıtlarına göre 2020 yılında Kurulan Firma Sayısı 3 bin 226. Kapanan firma sayısı ise 815. Toplam üye sayımız da 28 bini buldu. GTO ailesi giderek büyüyor. Her zaman söylüyoruz biz çok büyük bir aileyiz. ve biz Gaziantepliler ne olursa olsun üretmeye, çalışmaya devam ederiz" dedi.

Türkiye'nin her köşesinde esnafın zor durumda olduğuna kaydeden Yıldırım, "En fazla ihracat yapan 5. kent olan Gaziantep'te de, tarım cenneti Çukurova'da da, Türkiye'nin en mutlu kenti Sinop'ta da derdimiz ortak. Esnaf zor durumda, destekler yetersiz. Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere yönelik destek paketi açıklandı. Maalesef kapsayıcılığının yeterli olmadığını düşünüyorum. Şahıs şirketlerini kapsıyor ama bakanlıkça belirlenen 133 Nace koduna dahil olan şirketler. Bizim talebimiz, tüm sektörleri kapsayan bir destek paketinin devreye alınması. Sektörlerin ihtiyaçlarına göre bir düzenleme yapılması yönünde" ifadelerine yer verdi.

Krediye en fazla ihtiyaç duyulan dönemde olduklarını da vurgulayan Başkan Yıldırım, işletmelerin ayakta kalabilmeleri için sicil affının şart olduğunu ve bu affın tüm geçmişi kapsamasıyla finans sektörü ile reel sektör arasında temiz bir sayfa açılması gerektiğini belirtti.

2021 yılı gerçekten zor olacak

Zorlu bir yılı geride bıraktıklarını ve kolay bir yıla da merhaba demeyeceklerini söyleyen Yıldırım, "2021 yılı ekonomik olarak gerçekten zor olacak. Çabamız, karar vericilerden isteğimiz, söylemlerimiz, çözüm önerilerimiz ve tespitlerimizin hepsi zor geçeceğini bildiğimiz 2021 ekonomisinin rahatlayabilmesi için. Minimum zararla toparlanmayı sağlayabilmek için. 2021 yılında Türkiye olarak baş etmeye çalıştığımız şey sadece sınırlarımız içerisinde olmayacak. Dış politika da çetin geçeceğe benziyor. ABD yaptırımları, AB yaptırımlarının ihtimali, Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz gerilimleri de dış politika gündemini meşgul edeceğe benziyor. Kolay bir yıla merhaba demiyoruz. Tek dileğimiz 2020'yi her şeyiyle geride bırakmak; sağlık, huzur, mutluluk, refah ve başarıyla dolu bir yıl yaşamak. Biz her zorluğa rağmen bunun böyle olabilmesi için canla başla mücadele edeceğiz. Zorlukları bilerek, mücadele yöntemlerimizi geliştirecek ve üstesinden geleceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

GTO Meclis Başkanı Teymur: Dijitalleşme zorunluluk oldu
GTO Meclis Başkanı Teymur: Dijitalleşme zorunluluk oldu

Gaziantep Ticaret Odası, Meclis Başkanı, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTO Meclis Başkanı Teymur: 'Dijitalleşme zorunluluk oldu' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kulüplere iade edilen verginin amatöre aktarılan tutarı yüzde 70'e düştü Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Bartın'dan dikkat çeken uygulama! Şehir dışından gelenlere korona testi yapılacak Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Ekipler, yılbaşına 'fidan nöbetinde' girecek! Çam ağaçlarının kesilmemesi için görev başındalar 4 günlük kısıtlamayı tatil fırsatına çevirenler Bodrum'a akın etti! İlçenin nüfusu %350 arttı 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu
Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek         
14:50
Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak         
14:13
2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira         
13:40
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler         
11:45
İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü         
11:11
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi         
09:44
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 15:09:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GTO Meclis Başkanı Teymur: "Dijitalleşme zorunluluk oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei