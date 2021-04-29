GTO Meclisi'nde gündem tam kapanma oldu - Son Dakika

GTO Meclisi'nde gündem tam kapanma oldu

29.04.2021 13:54
GTO Meclisi'nde gündem tam kapanma oldu, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) nisan ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) nisan ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada plazma bağışının önemine dikkat çeken GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Koronavirüs nedeniyle kayıplarımız da maalesef gün geçtikçe artıyor. Çevremizden, eşimizden, dostumuzdan, akrabamızdan kötü haberler alıyoruz. İnsanlara can olmak için plazma bağışı gibi bir nimet var elimizde. Biliyoruz ki bu tedaviyi görenler hayata tekrar tutunabiliyor. Bu hastalığı geçiren herkesten özel bir ricada bulunmak istiyorum: Lütfen plazma bağışında bulunun ve hayat kurtarın" dedi.

Yıldırım: "Üzerimize düşeni ne kadar yerine getiriyoruz"

Gaziantep Ticaret Odasının nisan ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, tam kapanma kararının vaka sayıları üzerindeki etkisi ve ekonomik travmalarının tartışılmasından önce bireysel olarak özeleştiri yapılması gerektiğini belirtti. Yıldırım, "Üzerimize düşeni ne kadar yerine getiriyoruz? Dikkat, sorumluluk ve sağduyu İhtiyacımız olan ve üzerimize düşen şey bunlar. Arkamızdan gelen neslin, Okul sıralarında eğitim almanın ne demek olduğunu bilmeyen, bayramda el öpme geleneğini öğrenmeyen, 23 Nisan'da coşkuyla dans edemeyen bir nesil olmasını istemiyorsak bugün bazı şeylerden feragat etmek zorundayız. Virüs ile olan mücadelemizde en ufak bir gevşemeye mahal vermeden maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya sarılmalıyız. Bu kurallara dikkat edilmediği yerde bilinmelidir ki başkalarının hayatına kast ediliyordur. Bu kuralları önemsemek zorundayız. Sevdiklerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımız için virüsle olan savaşımızda maske, mesafe ve temizlik hayati öneme sahip" şeklinde konuştu.

"Çözüm ve destek bekliyoruz"

"İş dünyası olarak kazancımızdan da feragat etmek zorunda kaldık" diyen Yıldırım, 17 günlük tam kapanma sürecinde bazı sektörlerde yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğini belirterek, tam kapanmayla birlikte faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda olan işletmelerin hibe başta olmak üzere birtakım destek mekanizmalarına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Sigorta sektörü, Ortadoğu ülkelerine ihracatta para transferi, araç-otobüs servis bakım, e-ticaret gibi pek çok konu başlığında üyelerimizden gelen geri bildirimler var. Biz bunlarla ilgili sorunları, çözüm önerilerimizle birlikte yetkili mercilere ilettik. Bazı noktalarda da olumlu sonuçlar aldık. İlettiğimiz sorunlara tam kapanma sürecinde çözüm üretilmesi kritik öneme sahip. Çözüm üretilmesinin dışında uzun süredir ayakta kalma mücadelesi veren ve bu kapanma sürecinde faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda olan işletmelerimiz başta olmak üzere; hibe desteği, kredi borçlarına faizsiz erteleme, SGK primlerinin devlet tarafından üstlenilmesi ve vergi affı gibi hususları içeren kapsamlı bir Tam Destek Paketi devreye sokulmalı" ifadelerini kullandı.

Vergi artışı değil, vergi affı olmalı

Bu kadar sorunun üzerine bir de Kurumlar Vergisi oranının yüzde 25'e yükseltilmesinin yaşanan gerçekliğe uymadığını belirten Yıldırım, "Vergi artırımı pandeminin olumsuz etkileri ile mücadele etmekte zorlanan vergi mükelleflerini daha da zor bir sürece sokacaktır. Mevcut ortamda işletmelerin vergi başta olmak üzere kamusal yükümlülüklerinin normal şart ve koşullarda yerine getirmesini beklemek yaşanan gerçekliğe uygun düşmemektedir. Bu bakımdan vergi oranının arttırılması değil bilakis azaltılması hatta vergi affının getirilmesi elzemdir." diye konuştu. - GAZİANTEP

GTO Meclisi'nde gündem tam kapanma oldu
GTO Meclisi'nde gündem tam kapanma oldu
GTO Meclisi'nde gündem tam kapanma oldu

Gaziantep Ticaret Odası, Meclis Başkanı, Koronavirüs, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTO Meclisi'nde gündem tam kapanma oldu - Son Dakika Ekonomi


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