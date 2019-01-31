Gto Meclisi Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası
(GTO), yılın ilk meclis toplantısını yaptı.
GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, disiplin kurulu, meslek komitesi ve meclis üyelerinin katıldığı Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığındaki meclis toplantısında, Hasan Kalyoncu
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler, üyelere "Sanayide Dijital Dönüşüm
: Endüstri 4.0" adlı sunum yaptı.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, konuşmasında, birçok otoritenin 2019 yılının zor bir yıl olacağı konusunda görüş birliğinde olduğunu ifade etti.
Yıldırım, şunları kaydetti:
"Evet, 2019 kolay olmayacak ama biz pes etmeyeceğiz. Gaziantepliler hiçbir şartta pes etmez. 2018 karnemize baktığımızda da bunu görebilirsiniz. Gaziantep, 2018 yılını da ülkenin en fazla ihracat yapan altıncı kenti olarak tamamladı. 7 milyar dolar sınırındaki ihracatıyla dünya üzerindeki 180 ülkeye ulaştı.
Dünya üzerinde resmen tanınan 195 ülke var. 15 ülkeye henüz ürünlerimizi gönderemedik.
Gaziantepli, bu ülkelere de ulaşır, ondan şüphemiz yok. Önemli olan ihracatı sürdürülebilir kılmak ve ihracat kilogram fiyatımızı arttırmak. Sanayi 4.0 çağında olduğumuzun farkına vararak yola devam
etmeli, zamana ayak uydurmalıyız. Ne kadar üreteceğimizi değil, değeri nasıl üreteceğimizi konuşma zamanı."