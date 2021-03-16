GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi'nden bir ilk daha - Son Dakika

GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi'nden bir ilk daha

16.03.2021 11:49
GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi'nden bir ilk daha, System.String[]

GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi, "Kimyasal Değerlendirme Uzmanı" ve "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" alanlarında eğitim vermeye yetkili bölgenin ilk ve tek sivil toplum kuruluşu oldu.

GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi, "Kimyasal Değerlendirme Uzmanı" ve "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" alanlarında eğitim vermeye yetkili bölgenin ilk ve tek sivil toplum kuruluşu oldu.

Gaziantep Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi (GTO MYM), "Kimyasal Değerlendirme Uzmanı" ve "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" eğitimi veren Türkiye'deki 5 Kuruluştan biri olurken, önümüzdeki günlerde söz konusu alanlarda belgelendirme hizmeti de vermeye başlayacak.

GTO MYM Yönetim Kurulu Başkanı ve GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "27 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) uyarınca, maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal eden veya ithal eden imalatçı ya da ithalatçı firmalar Bakanlığa kayıt ve bildirim yapmak zorunda. Firmalar, kayda tabi olan tüm maddeler için bu bildirimi yaparken bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapmak ve bir kimyasal güvenlik raporu hazırlayarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirmek zorunda. Ancak güvenlik raporları sadece yetkili Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından hazırlanabiliyor. GTO MYM olarak "Kimyasal Değerlendirme Uzmanı" ve "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" eğitimi ve belgelendirilmesi konusunda yetkili kuruluş olmak için girişimlerde bulunduk ve altyapımızı tamamladık. Yapılan değerlendirme ve denetlemeler neticesinde Merkezimiz, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı "Eğitim Kuruluşu" oldu. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından "Akredite Edilmiş Belgelendirme Kuruluşu" statüsünü alma konusunda da son aşamaya geldi" ifadelerini kullandı.

"Eğitimlerimiz nisan ayında başlayacak"

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı eğitim ve sınavlarının nisan ayında başlayacağını belirten Yılmaz Duman, "Eğitimlerimize nisan ayında başlıyoruz. Bunun için başvurularımızı da önümüzdeki hafta açıyoruz. "Akredite Edilmiş Belgelendirme Kuruluşu" statüsü sürecinde de son adımdayız. Bu adım da tamamlanınca Odamız, GTO MYM ile "Kimyasal Değerlendirme Uzmanı" ve "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" alanında hem eğitim hem de belgelendirme hizmeti sunan Türkiye'nin ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olacak. Bu alanda hizmet vermeye yetkili Türkiye'de 4 firma bulunmakta. Türkiye'de bu alanda yetkili 5. kuruluş olduk. Bölgemize ve ülkemize böyle bir hizmeti sunacak olmaktan dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi'nden bir ilk daha

Yılmaz Duman, Kimyasal, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi'nden bir ilk daha - Son Dakika Ekonomi


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