GTO MYM, servis şoförlerini belgelendirecek - Son Dakika

Bölgesinde Mesleki Yeterlilik Belgesi veren ilk sivil toplum kuruluşu olan Gaziantep Ticaret Odasının Mesleki Yeterlilik Merkezi GTO Destek MYM, servis şoförlerini belgelendirmeye hazırlanıyor.



Belgelendirme hizmeti için GTO Destek MYM ile Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası arasında servis araçları şoförlerine "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.



Gaziantep'teki servis şoförlerinin yetkinliğinin belgelendirilmesi için gerçekleştirilen iş birliğinin protokol imzalarını GTO Destek Mesleki Yeterlilik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman ve Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı İsmet Özcan attı.



"Herkesin ortak düşüncesi işin ehillerce yapılması" diyen GTO Destek Mesleki Yeterlilik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman, attıkları bu önemli adım ile Gaziantep'te servis araçları şoförlüğü yapan tüm şoförlerin belgelendirilmesini amaçladıklarını belirtti.



Önümüzdeki süreçte hemen hemen tüm mesleklerin belli kriterler çerçevesinde ve yetkinliği belgelenmiş kişilerce yapılacağını söyleyen Duman, "Kim olursa olsun bir hizmet alacağında hizmeti aldığı kişinin, kurumun yetkinliğini sorgular, en nihayetinde de işin ehilleriyle çalışmak ister. Servis şoförlerinin "Mesleki Yeterlilik Belgesi"ne sahip olmasını da ayrıca önemsiyoruz. Bu sebeple Servis Araçları İşletmecileri Odası ile attığımız bu adım bizler için çok önemli. Çocuklarımızı, canlarımızı servis şoförlerine emanet ediyoruz. Haliyle de servis şoförlerinin niteliğine, yetkinliğine ihtiyaç duyuyor, onlara güvenmek istiyoruz. Bu iş birliğiyle birlikte servis araçları şoförlerimizi sınava tabi tutup işinin ehli olanlara 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' vereceğiz" dedi.



İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayınladığı yönetmeliğe de değinen Duman, "Bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığımızca 25.10.2017 yılında Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayınlandı. 30221 sayılı 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin 9. Maddesinin e ve f bentlerine göre sektörde çalışan sürücülerin Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olması bir zorunluluk. Biz de GTO Destek MYM olarak birçok sektörde ve meslekte olduğu gibi bu sektörde de belgelendirme yapacağız. Servis Araçları İşletmecileri Odası ile attığımız bu önemli adıma desteklerinden dolayı da Oda Başkanımız İstem Özcan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İmza töreninde konuşan Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı İsmet Özcan da "Okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine yönelik taşıma faaliyetlerinde şoförlük yapan kişilerin Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu. Biz de bu zorunluluğu yerine getirmek, taşıma hizmetleri sektörünün mevcut hizmet kalitesini artırıp, servis şoförlerimizin belgelendirilmesini sağlamak için önemli bir adım atarak GTO Destek MYM ile iş birliği anlaşması imzaladık" ifadelerini kullandı.



Servis Araçları İşletmecileri Odasında yapılan imza töreninde GTO Destek MYM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özgözükara ve GTO Destek MYM Müdürü Gülay Böler de yer aldı. - GAZİANTEP