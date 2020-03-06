GTO'nun kadın yüzleri geleceğin girişimcileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel GTO'nun kadın yüzleri geleceğin girişimcileriyle buluştu - Son Dakika

GTO'nun kadın yüzleri geleceğin girişimcileriyle buluştu

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farklı bir etkinliğe imza atarak, GTO organlarında görev alan kadın üyelerini geleceğin girişimci adayı gençlerle bir araya getirdi.

GTO'nun kadın yüzleri geleceğin girişimcileriyle buluştu, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farklı bir etkinliğe imza atarak, GTO organlarında görev alan kadın üyelerini geleceğin girişimci adayı gençlerle bir araya getirdi.


GTO Meclis ve Meslek Komitelerinde görev alan 6 kadın üyenin başarı hikayelerinin anlatıldığı etkinlikte, iş yaşamında kadın olmaya dair tecrübeleri ve elde ettikleri başarının sırları gençlerle paylaşıldı. GTO tarihinin ilk kadın Meclis Üyesi olan Gülseren Hülya Akkaya moderasyonunda gerçekleştirilen panelde GTO Meclis Üyesi Hasibe Sözmen, Meslek Komite Başkanları Didem Büyükmeşe, Hayriye Ebru Ayhan, Meslek Komite Başkan Yardımcısı Dilek Yılmaz ve Meslek Komite Üyesi Aliye Arzu Güceylioğlu'nun birbirinden değerli başarı hikayeleri salonda bulunan gençlerin büyük alkışını aldı. Panel öncesinde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, kadınların ekonomide, kalkınmada, daha refah ve mutlu bir yaşamda itici güç olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır." sözlerini hatırlatan Acıoğlu, bunu başaracak olanın Türk gençliği olduğunu, panele katılan genç kadınların işveren olarak, işçi olarak, gönüllü olarak, siyasetçi olarak bir şekilde hayata dokunmaları gerektiğini ifade etti.


"Pozitif ayrımcılık demek bile aslında cinsiyet ayrımcılığına sebep oluyor"


Salonda bulunan genç erkeklere de seslenen Acıoğlu, "Kız kardeşiniz, anneniz, sevgiliniz, arkadaşınız Bir kadın olarak hayata dokunurken siz onlara destek olacaksınız. Ama desteğiniz kadın oldukları için değil, cinsiyetten bağımsız olarak insan oldukları için, başarılı oldukları için destek olacaksınız. Çünkü kimi zaman pozitif ayrımcılık demek bile aslında cinsiyet ayrımcılığına sebep oluyor. Bakın artık iş kadını ya da iş adamı denilmiyor. İş insanı deniliyor. Yani üretmenin, başarmanın, topluma ve ülkeye faydalı olmanın cinsiyeti olmaz Atatürk'ün dediği gibi kadınlarımızı çalışmalarımıza ortak kılmalıyız Kendi mutluluğumuz için, ülkemizin geleceği için, çocuklarımıza daha güvenli ve refah bir dünya bırakabilmek için hayatın her alanında ortak hareket etmeliyiz Kadınların yöneticilik becerilerini, risk alma kabiliyetlerini, duyarlılıklarını, vizyonlarını düşününce ekonomik ve siyasi krizlerin doruğa ulaştığı dünya için kadınlar umut olacaktır." dedi.


Etkinliğe GTO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Dal, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Işık, Meclis, Meslek Komite Üyeleri ve Gaziantep Üniversitesinden akademisyenler de katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:46 Kaynak: İHA
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