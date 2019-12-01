GTO'nun kasım ayı toplantısı gerçekleşti

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkan Hilmi Teymur başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ele alındı.

Geçtiğimiz haftalarda bir cami inşaatındaki göçükte altında hayatını kaybeden mühendis Korkut Küçükcan'ı anarak başlayan Teymur, yasaların eksiksiz uygulanması gerektiğini, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek istediklerini kaydetti.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da inşaat mühendisleri ve mimarlardan oluşan bir komisyon kurulması önerisinde bulunarak, "Bu komisyon hem konunun takipçisi olsun hem de odamız tarafından verilecek eğitimler için öncülük etsin. Eğitimlerden kastım, bu olayda ilk yardım, arama kurtarma noktasındaki görevlilerin yetersizliği ile ilgili geri dönüşler aldık. Mesleki Yeterlilik Merkezimizde bu alanda özel, sertifikalı eğitimler verelim, uzmanlar yetiştirelim istiyorum." açıklamasında bulundu.

GTO'nun aldığı "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" ödülüne değinen Yıldırım, ödülün tüm Gaziantep'in olduğunu, bu başarının toplam kalite hareketinin tüm şehirde başlamasına vesile olacağını belirtti.

Türkiye için oluşan olumsuz ekonomik tablonun yavaş yavaş iyileşmeye başladığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Başta otomotiv ve inşaat sektörleri özellikle faiz oranlarının düşmesinin etkisi ile toparlanma işaretleri veriyor ama yüksek borçluluk, işsizlik, dolarizasyon ve kaynak bulma güçlüklerimiz hala devam ediyor. Önemli olan iyileşme göstergelerinin tüm ekonomiye yayılması ve kalıcı olmasıdır. Bunun için de uzun vadeli düşünmek gerekir. Hep yaptığımız, kısa ve orta vadeli ekonomik sorunlarla mücadele etmek, günü kurtarmak. Geçici parasal genişlemeler bugüne kadar ülkemizde de küresel ekonomide de kalıcı sonuçlar doğurmadı. İhtiyacımız olan uzun dönemli stratejiler. Ekonomik büyümenin sürdürülebilir yüksek seviyelere çıkabilmesi ve işsizlik oranlarının hızla aşağıya çekilebilmesi için yatırımlara ihtiyacımız var."

Vergi düzenlemelerine de değinen Yıldırım, vergi ödeme sorumluluğunun bir kültüre dönüştürülmesi gerektiğini, bunu başaramadıklarında yeni paketler ve yeni uygulamalara maruz kalacaklarını belirtti.