GTO Tam açıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde kurulan ve ticari uyuşmazlıklarda çözümün adresi olacak "GTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezini" (GTO TAM) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açtı.



Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Ticaret Odasını başarılarından dolayı kutladı.



GTO'da gerçekleştirilen açılış töreni Gaziantep Valisi Davut Gül, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Bölge ve Gaziantep adli yargı temsilcileri, Bölge Oda ve Borsa Başkanları, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GTO TAM Hakem Heyeti, GTO Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'in Türkiye ekonomisine katkısının takdire şayan olduğunu ifade ederek, GTO'yu başarılı çalışmaları, örnek projeleri ve aldığı ödüllerden dolayı kutladı.



"Türk iş dünyasının başkanı olarak Gaziantep'in başarısıyla, Gaziantep'in yıldızı olan girişimcilerimizle gurur duyuyorum" diyen Hisarcıklıoğlu, "Bu yıldız vesilesiyle girişimcilerimize en iyi şekilde hizmet eden Gaziantep'teki tüm Oda ve Borsalarımızı da yürekten kutluyorum. Şuan içinde olduğumuz Gaziantep Ticaret Odamızı başarılı çalışmaları, örnek projeleri ve aldığı ödüllerden dolayı yürekten kutluyorum. Suriyeli üyelerimiz için kurmuş oldukları Suriye Masası projesi için de ICC'de tüm dünya Odaları arasında ödül aldı Gaziantep Ticaret Odamız. Yine geçtiğimiz günlerde EFQM ödülü yani "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" alan 3. Odamız, ancak daha da önemlisi bu ödülü alan ilk Ticaret Odamız oldu. GETHAM, GTO Suriye Masası, GTO Akademi ve Mesleki Yeterlilik Merkezi gibi örnek projeleriyle üyesinin 120 yıldır hizmetinde olan Gaziantep Ticaret Odamızı tebrik ediyorum" dedi.



"Bu aynı zamanda, bir kazan-kazan yöntemi"



Arabuluculuk sisteminin aynı zamanda bir kazan kazan sistemi olduğunu dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş dünyası olarak, her zaman şikayet ettiğimiz konuların başında, aşırı dosya yükü sebebiyle, yargı sisteminin yavaş işlemesi gelmiştir. Hemşehriniz, Adalet Bakanımız Gül, burada önemli yapısal reformlara imza attı. Alternatif çözüm yollarının devreye girmesini sağladı. Arabuluculuk sistemini ülkemizde başlattı. Bu aynı zamanda, bir kazan-kazan yöntemi. Zira insanlar, zaman kaybından ve maddi anlamda kendilerini yıpratan uzun süreçten, yargı sistemimizse önemli bir iş yükünden kurtuldu. Böylece mağduriyetler azaldı, adalet duygusu güçlendi. Dolayısıyla arabuluculuk, toplumsal barışa da katkı sağladı" şeklinde konuştu.



"Hukuk ekonominin temel direğidir"



Hukuk sisteminin sadece devletin değil, ekonominin de temel direği olduğuna vurgu yapan TOBB Başkanı, "İş dünyası olarak şuna inanıyoruz. Hukuk sistemimizi daha sağlıklı ve daha iyi işler hale getirme konusunda ne kadar başarılı olursak, ülkemiz ve ekonomimiz o kadar güçlü hale gelir. Dolayısıyla, Türk özel sektörü, yargı sistemini güçlendirecek, kapasitesini ve etkinliğini artıracak, her düzenlemeyi destekledi. Desteklemeye de, devam edecek. GTO Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Çözümün parçası olmaya çalışıyoruz"



GTO TAM'ın açılış töreninde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Düsturumuz sorunun değil, çözümün parçası olabilmek" diyerek, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin bu bakış açısından hareketle kurulduğunu, uyuşmazlıkların iş yükü ağır olan resmi yargı organları yerine, GTO TAM aracılığı ile çözüme kavuşturulacağını belirtti.



Ticari faaliyetler yürütülürken yaşanan anlaşmazlıkların hem maddi hem de manevi zararlara sebep olduğunu, en önemlisi zaman kayıpları yaşattığını dile getiren Başkan Yıldırım, "İş yaşamında yeri geliyor zaman, paradan daha değerli oluyor. Uzun süren davalarda, gereksiz zaman ve itibar kaybı yaşanabiliyor. Çözüme kavuşmayan, yıllarca mahkemelerde çözüm için sıra bekleyen uyuşmazlıklar ekonominin damarlarını da tıkıyor ne yazık ki. Tahkimin esnek yapısı sayesinde, usulden kaynaklanan gecikmeler de yaşanmıyor. Tahkim merkezinin bir diğer önemli avantajı da gizlilik. Tahkime üçüncü şahıslar giremiyor ve iki tarafın rızası olmadan kararlar yayınlanmıyor. Böylece taraflar ticari sırlarını koruyabiliyor. Tahkimde aleniyet söz konusu olmadığı için, uyuşmazlığın çözüm süreci ve verilen kararın gizli kalması mümkün. Biz de GTO TAM ile 20 bini aşkın üyemizin ve tüm şehrin ticari ilişkilerinde zaman ve itibar kayıplarını önleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.



"Hisarcıklıoğlu'ndan 3 önemli konuda destek talebi"



Konuşmasında Gaziantep iş dünyasının yaşadığı sorunları da dile getiren Yıldırım, "Madem başkanımız burada, madem konu çözüm, arabuluculuk madem başkanımız Ankara'daki sesimiz, gücümüz. Kendilerine Gaziantep iş dünyası adına birkaç konuyu da iletmek istiyorum" diyerek, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan destek talep etti.



"E-Belgeye geçiş zorunluluğu"



E-Fatura ve E-Defter zorunluluğunda belirlenen brüt satış hasılatı limitinin yükseltilmesi ve geçiş süresinin de uzatılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, aksi takdirde yeni bir külfet doğacağını ifade etti.



"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"



Çözülmesi gereken bir diğer konunun da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olduğunu aktaran Yıldırım, "Hayatımıza giren KVKK, yönetim, insan kaynakları, bilişim, hukuk gibi alanlarda dönüşüm demek, yükümlülükler demek. Bu kanun çerçevesinde üyelerimizden gelen yoğun talep VERBİS-Veri Sorumluları Kayıt Sitemine kayıt için belirlenen son tarihin 31 Aralık tarihinin uzatılması yönünde.



Bu tarih kamu kurum ve kuruluşları için belirlenen 30 Haziran'a kadar uzatılması noktasında da desteklerinize ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.



Özellikle kamuya iş yapan müteahhitlerin öngöremedikleri döviz kuru artışları, enflasyon artışı, 2016-2017 birim fiyatları ile alınan işler sebebiyle zor durumda olduklarını söyleyen Başkan Yıldırım, oluşan fiyat farkının telafisi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.



Yıldırım, "Yeni bir tasfiye kararnamesi çıkartılarak, tasfiye müracaatları reddedilmiş, teminat mektupları ve geçici kabulleri irat kaydedilen yüklenicilere yeniden tasfiye hakkı verilmeli. Gaziantep iş dünyası olarak bu konularda Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Ankara ile aramızda köprü olmasını istiyoruz" diye konuştu.



Hisarcıklıoğlu GETHAM'ı da ziyaret etti



Tören öncesinde Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi GETHAM'ı ziyaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. İnceleme sırasında Başkan Yıldırım, Türk iş dünyasının başkanına, Zeugma antik kentte bulunan ticari mühürlerin günümüz teknolojisi ile birleştirerek GETHAM'da üretilen, Gaziantep'in ticaret kültürünün tarihsel simgelerini hediye etti. - GAZİANTEP