GTO üyeleri Dubai gıda fuarında - Son Dakika
Son Dakika Güncel GTO üyeleri Dubai gıda fuarında - Son Dakika

GTO üyeleri Dubai gıda fuarında

7 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) dünyanın en büyük gıda fuarı olan "Gulfood 2020 Dubai Uluslararası Gıda Fuarı"na heyet organizasyonu düzenlendi.

GTO üyeleri Dubai gıda fuarında, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) dünyanın en büyük gıda fuarı olan "Gulfood 2020 Dubai Uluslararası Gıda Fuarı"na heyet organizasyonu düzenlendi.


17-21 Şubat tarihleri arasında KOSGEB destekli gerçekleştirilen fuar organizasyonunda Gaziantep ve Nizipli 35 gıda sektörü temsilcisi yer alırken, Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç'ın da katılımıyla Dubai Türk Ticaret Merkezinde "Dubai Ticaret Ataşeliği Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.


GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu ve Mehmet Tatar'ın eşlik ettiği heyet, dünyanın en büyük gıda fuarı olan Gulfood 2020 Gıda Fuarı'nda sektördeki küresel gelişmeleri yakından inceleme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.


Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Gulfood 2020 Gıda Fuarı'nın dünyanın en büyük gıda fuarı olduğunu belirterek, "Gastronomi kenti Gaziantep'imizi GTO üyeleriyle birlikte bu fuarda temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yurt dışı organizasyonlarını fazlasıyla önemsedik. Üyelerimizin yenilikleri keşfedebilmeleri, değişen, gelişen dünyaya ayak uydurmaları ve dünya pazarına açılma fırsatı sağlayacak yeni iş bağlantıları kurabilmeleri için bu organizasyonların önemi çok büyük" dedi.


Gaziantep gıda sektörünün her geçen yıl geliştiğini ve mevcut potansiyelini artırmak için atılımlarda bulunduğunu ifade eden Acıoğlu, "Bu fuarda yer alma amacımız da gıda sektörümüzün ihracat kabiliyetini, iş yapabilme potansiyelini daha da geliştirmek. Bu fuarlar bizler için büyük fırsat. Her geçen gün gelişen, ihracatını artıran, özellikle gıda sektöründe de söz sahibi bir şehiriz. Yeni pazarlar, yeni iş bağlantıları sektörümüzün geleceği açısından kritik öneme sahip. Fuar organizasyonu yanında Dubai Ticaret Ataşeliği Bilgilendirme Toplantısı'na da katılarak Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki fırsatları, yapılabilecek iş birliklerini değerlendirdik. Bizlere olan yakın ilgi ve alakası münasebetiyle de başta Dubai Başkonsolosumuz İlker Kılıç olmak üzere, Ticaret Ataşesi Hasan Önal ve Türk İş Konseyi Başkanı Fatma Nilgün Emrem'e sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Dubai, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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