GTO ve GAİMDER inşaat sektörünü istişare etti - Son Dakika

GTO ve GAİMDER inşaat sektörünü istişare etti

23.05.2021 13:14
GTO ve GAİMDER inşaat sektörünü istişare etti, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası'nı (GTO) ziyaret eden Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Kanevetçi ve Yönetim Kurulu Üyeleri GTO Yönetim ve Meclis Divanı Üyeleri ile birlikte inşaat sektörünün son durumuna ilişkin istişarelerde bulundu.

Gaziantep Ticaret Odası'nı (GTO) ziyaret eden Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Kanevetçi ve Yönetim Kurulu Üyeleri GTO Yönetim ve Meclis Divanı Üyeleri ile birlikte inşaat sektörünün son durumuna ilişkin istişarelerde bulundu.

GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Meclis Divan Katip Üyesi Abdullah Çelebi, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Kemal Delioğlu, Ömer Işık, Kerim Akdoğan ve Ahmet Özgözükara'nın da yer aldığı istişare toplantısında GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "İnşaat sektörüne hassasiyetle yaklaşılmalı, zira inşaat sektörüne verilecek olan destek tüm ekonomiyi olumlu etkileyecektir" dedi.

"İhracata kota getirilmeli"

İnşaat sektörünün içinde bulunduğu durumun farkında olduklarını ve malzeme tedarikine çözüm için ihracata kota getirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Odamız gücünü siyaset üstü bir kurum olmaktan alır ve bu güç ile daima üyesinin, şehrinin menfaati için çalışır. Bu nokta da GAİMDER gibi kurumlarla iş birliği yaparak sonuç odaklı aksiyonlar almaya çalışır. Son dönemlerde inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumu yakından takip ediyor ve çözüm için GAİMDER ile birlikte hareket etmekten de memnuniyet duyuyoruz. İnşaat sektöründeki sorunların çözümü ekonominin tamamını yakından ilgilendiriyor. Yaşanan fiyat artışlarının yanında tedarikte de sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bu nokta da en kritik adım ihracata kota getirilmesidir. İnşaat malzemelerindeki fiyat artışları ve temin problemlerinin önüne geçilmesi amacıyla, malzemelerin ihracatına belirli sınırlamalar getirilerek dengeli bir piyasa oluşturulmalı. Sürdürülebilir bir ihracat için işleyen bir iç piyasa gerekir. İç piyasadaki süreklilik için aynı zamanda kamu müteahhitlerinin yapı malzemelerindeki aşırı fiyat artışından kaynaklanan mağduriyetlerini gidermek için fiyat farkı ödenmeli" şeklinde konuştu.

"İç Piyasanın Desteklenerek Tedarik Sorunu ve Fiyat Artışlarının Önüne Geçilmeli"

GAİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Bora Kanevetçi de ziyarette Gaziantep Ticaret Odasının hem kentin hem de ülkenin en önemli STK'larından birisi olduğuna dikkat çekerek, "GTO'nun geçmişten bu yana sektörümüze sağlamış olduğu desteklerinin bundan sonra da süreceğine inanıyoruz. GAİMDER olarak uyum içerisinde, birlikte hareket etme ve çözüm bulma anlayışıyla Gaziantep Ticaret Odasıyla her kulvarda beraber yol alacağımız inancındayız" ifadelerini kullandı.

İç piyasanın desteklenmesinin tedarik sorunu ve fiyat artışlarının önüne geçilmesi bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kanevetçi, sektörün sorunlarına ilişkin de, "İhracata giden yapı malzemelerinin ülkemiz ekonomisine sağladığı katkının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Ancak iç piyasanın da biraz daha desteklenmesi tedarik sorunu ve fiyat artışlarının önüne geçilmesi bakımından önem taşımaktadır. İnşaat sektörü ekonomi ve istihdamın en önemli unsurlarından birisidir. İstihdama olan katkının sürdürülebilir olması bakımından sektörümüz destek beklemektedir. Malzeme fiyatlarındaki artışları müteahhitler artık maliyetlere yansıtmak zorunda kaldığından konut alımı zorlaşmaktadır. Kamu ihalelerinde öngörülemeyen tedarik ve fiyat artışları sorunlarından ötürü kamu işi yapan meslektaşlarımız devam eden işleri zorlanarak tamamlamaya çalışmaktadırlar. Fiyat farkı kararnamesiyle ilgili yeni bir çalışma yapılması ve yaklaşık maliyetlerde uygulanan fiyat rayiç bedellerinin güncellenmesi beklentimizdir. Özel sektörde iş yapan müteahhitlerin ödedikleri harç miktarlarında iyileştirmeye gidilmesi sektöre katkı sağlayacaktır. Arsa maliyetlerinin düşürülmesiyle ilgili hem meslektaşlarımızın hem de ilgili idarelerin hep birlikte hareket ederek çözüm bulması fayda sağlayacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

GTO ve GAİMDER inşaat sektörünü istişare etti
GTO ve GAİMDER inşaat sektörünü istişare etti
GTO ve GAİMDER inşaat sektörünü istişare etti
GTO ve GAİMDER inşaat sektörünü istişare etti
GTO ve GAİMDER inşaat sektörünü istişare etti

Gaziantep Ticaret Odası, Bora Füzesi, Gaziantep, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GTO ve GAİMDER inşaat sektörünü istişare etti - Son Dakika


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