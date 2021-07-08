GEF 2021 heyecanı başladı - Son Dakika

Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenecek Güneydoğu Enerji Forumu (GEF 2021) heyecanı 30 bin TL ödüllü fikir yarışmasıyla başladı.

"Verimli Enerji, Güçlü Ekonomi İçin Bir Fikrim Var" sloganıyla hayata geçirilen yarışmada projesiyle dereceye girenlere toplamda 30 bin TL ödül verilecek.

İlki 2019 yılında GTO ve Gaziantep EMO iş birliğiyle düzenlenen, bu yıl ise "Verimli Enerji, Güçlü Ekonomi" temasıyla kasım ayında gerçekleştirilecek olan Güneydoğu Enerji Forumu'nun startı fikir yarışması ile verildi.

Sanayi işletmeleri, ticarethane ile meskenlerde enerji verimliliği mevzuatları ve uygulamalarını masaya yatırarak, bu alanda yaşanan sorunları tespit edip çözüm önerileri geliştirmeyi hedefleyen GEF 2021 kapsamında aynı zamanda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik fikirlerin yarışacağı "Verimli Enerji, Güçlü Ekonomi için Bir Fikrim Var" isimli fikir yarışması düzenlenecek.

Son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 Cuma olan yarışmada 1.'lik ödülü 15 bin TL, 2.'lik ödülü 10 bin TL, 3.'lük ödülü ise 5 bin TL olarak belirlendi. Detayları ve başvuru koşullarına www.gto.org.tr adresinden ulaşılabilecek yarışmanın sonuçları ise 27 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak. - GAZİANTEP