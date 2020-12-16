GTO ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için imza attı - Son Dakika

GTO ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için imza attı

16.12.2020 16:41
GTO ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için imza attı, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyelerinin ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı için Ziraat Bankasının "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünü için iş birliği protokolü imzaladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyelerinin ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı için Ziraat Bankasının "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünü için iş birliği protokolü imzaladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyelerinin ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı için Ziraat Bankasının "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünü için iş birliği protokolü imzaladı. 10 Aralık'ta, Ziraat Bankasının "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünü için TOBB ile yapılan imza töreninin ardından imzalar bu kez de GTO üyeleri için atıldı.

İmza töreninde, "Ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde en önemli nokta finansmana erişim ve güvendir." diyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, üyelerine ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret ve kolay finansman imkanı için Ziraat Bankası ile güçlerini birleştirdiklerini ifade etti.

"Ziraat Bankası üyelerimize avantaj sağlayacak"

İçinden geçilen bu zor dönemde Ziraat Bankasının "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" projesinin KOBİ'ler için büyük önem arz ettiğini belirten Yıldırım, "Ne yazık ki işletmelerimiz zor bir süreçten geçiyor. Böylesi bir dönemde Ziraat Bankasının üyelerimize sağlayacağı avantajlar ticari faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacaktır. Tahsilat riskini azaltan, özel vade ve fiyat avantajı sunan bu proje ile üretim, ihracat ve istihdamın devamlılığı da korunacak ve sonuçta tüm ekonomi de bundan olumlu etkilenecektir. Ben projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, attığımız bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"540 güne kadar vade ve uygun finansal avantajlar"

Geliştirilen Tedarik Zinciri Finansmanı uygulaması ile 360 Derece ekonomik hayatın üretimden-ticarete tüm akışında yer alan aktörlere aynı anda destek sağlandığını söyleyen, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Yöneticisi Gazi Özgür Yılmaz ise, "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ile ilgili, "Geçtiğimiz günlerde ilk adımı TOBB ile attığımız Tedarik Zinciri Finansmanı projesi ile hedefimiz, riskleri ortadan kaldırarak ticaretin daha etkin ve verimli yapılmasını desteklemek. Bu bağlamda Oda ve Borsa üyesi işletmelere sunulacak özel fiyatlama-vade avantajının yanı sıra alıcı ve satıcı arasında Güvenli Ticaret Sistemi kurmayı sağlayan bir ürün. Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riskini ortadan kaldırıyor, ürün ve ham maddeye daha hızlı ulaşımı sağlanıyor. POS-Üye İş Yerlerinde kurumsal kartı Bankkart Başak kullanarak yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve uygun finansal avantajlardan yararlanabiliyor. Geliştirilen Tedarik Zinciri Finansmanı uygulaması ile 360 Derece ekonomik hayatın üretimden-ticarete tüm akışında yer alan aktörlere aynı anda destek sağlanarak büyüme, ihracat ve istihdamın korunması konusunda da önemli bir adım atılmış olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

GTO ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için imza attı
GTO ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için imza attı

Gaziantep Ticaret Odası, Ziraat Bankası, 10 Aralık, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTO ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için imza attı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi ABD'de durum vahim! Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi
Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:23
Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak         
15:42
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı         
14:29
DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı         
14:25
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı         
13:28
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı         
12:54
Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak         
11:57
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği         
10:24
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 16:47:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GTO ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei