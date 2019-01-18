Gto Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Açıklaması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) üyelerinin sektörleri ile ilgili gelişmeleri küresel düzeyde takip edebilmeleri ve dış pazarlara açılabilmelerini hedeflediği çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) üyelerinin sektörleri ile ilgili gelişmeleri küresel düzeyde takip edebilmeleri ve dış pazarlara açılabilmelerini hedeflediği çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında GTO üyelerinden oluşan inşaat sektörü heyeti "BAU Münih 2019 Uluslararası İnşaat ve Yapı Teknolojileri Fuarına" katıldı.



GTO, üyelerinin sektörel gelişmelerine destek sunmak amacıyla 14-19Ocak 2019 tarihleri arasında Almanya-Münih'te gerçekleştirilen"BAU Münih 2019 Uluslararası İnşaat ve Yapı Teknolojileri Fuarı"iş gezisi ve B2B (İkili iş görüşmeleri) organizasyonu düzenledi.



GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım başkanlığındaki heyette, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 23 firma temsilcisi yer aldı.



Heyet, fuarda küresel gelişmeleri yakından inceleme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı bulurken, iş gezisi programı kapsamında GTO'nun da üyesi olduğu Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile 'İşbirliği Geliştirme Toplantısı' gerçekleştirildi.



Fuar programı hakkında açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yurt dışı iş gezilerine verdikleri önemi dile getirerek, üyelerinin yeni pazarlara açılmasına ve sektörel gelişimlerine katkı sağlamak için çalışmalara durmadan devam edeceklerini belirtti.



Nerde pazar veya nerde fuar varsa orda olacaklarını belirten Yıldırım, "Her zaman söylüyorum biz GTO olarak bu memleket için, ülkemiz için dünyada ayak basmadık yer bırakmayacağız. Nerede bir fuar varsa, nerede bir yeni pazar fırsatı, iş fırsatı varsa biz üyelerimizle birlikte orada olacağız. Kimse oturduğu yerde gelişim gösteremez, şirketini büyütemez, pazarını genişletemez. Bizler de üyelerimizi buna teşvik etmek, şehrimizin ihracat vitrinindeki yerini daha yükseğe taşımak için sektörel fuarlara gezi organizasyonları düzenliyoruz. Bu organizasyonlarımız kapsamında da "BAU Münih 2019 Uluslararası İnşaat ve Yapı Teknolojileri Fuarına" katılarak inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin sektörlerine ilişkin küresel gelişmeleri inceleme olanağı sağladık. Dün Çin'deydik, bugün Almanya'da, yarın da gerekirse dünyanın diğer bir ucunda olacağız" diye konuştu.



Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasıyla düzenlenen iş birliği toplantısında da konuşan Yıldırım, Gaziantep ekonomisi, sunduğu fırsatlar, yapılabilecek iş birlikleri ve yatırımlar hakkında bilgiler vererek, GTO'nun da üyesi olduğu Odada gösterilen misafirperverlikten ve desteklerinden dolayı TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu ve Münih Başkonsolosu Mehmet Günay'a teşekkür etti. - GAZİANTEP

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